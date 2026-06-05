Panama vs. Bosnia and Herzegovina, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Panama recibe a Bosnia and Herzegovina en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este sábado 6 de junio a las 16.00 h en el Energizer Park de St. Louis, Missouri.
El momento de los equipos
Panama llega al encuentro con el impulso positivo tras haber derrotado a República Dominicana por 4-2 en su presentación anterior. Por su parte, Bosnia and Herzegovina buscará retomar la senda del triunfo luego de empatar 0-0 frente a North Macedonia en su último compromiso.
Estadísticas del cruce
Ambos seleccionados se presentan en esta jornada 1 con realidades distintas respecto a sus rendimientos recientes: Panama llega con la eficacia ofensiva de haber convertido cuatro goles, mientras que la defensa de Bosnia and Herzegovina demostró solidez al mantener su arco invicto en su partido más reciente.
Lo que está en juego
Este partido amistoso representa una oportunidad clave para ambos combinados de ajustar piezas, evaluar rendimientos individuales y afianzar el funcionamiento colectivo de cara a los próximos desafíos oficiales del calendario 2025.
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