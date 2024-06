Paraguay - Brasil: “Todos los grandes equipos del fútbol mundial están teniendo dificultades para ganar”, dijo Dorival Júnior

Escuchar

El seleccionado de Brasil viene siendo muy criticado. Sin margen de error, buscará este viernes su primer triunfo en esta Copa América de Estados Unidos 2024 ante Paraguay, en Las Vegas, donde le exigirá un paso adelante a sus jóvenes delanteros luego del debut sin goles ante Costa Rica. El tridente formado por Vinicius Jr, la figura de la selección en ausencia de Neymar, Rodrygo y Raphinha fue incapaz de desequilibrar en el empate sin goles que abrió el Grupo D.

Se espera que el técnico Dorival Júnior mantenga la confianza en esa línea ofensiva pero ya ha demostrado que no le tiembla el pulso para tomar medidas inesperadas. Si decidiera hacer un golpe de timón en el once inicial, cuenta bajo la manga con el as de Endrick, la nueva joya brasileña de 17 años. El nuevo delantero del Real Madrid, que sigue esperando su primera titularidad con la ‘Canarinha’, ya ha exhibido su poder ofensivo con la selección con tres goles en siete partidos arrancando desde el banco.

“Tuvimos más de 20 situaciones de gol, sólo nos faltó la definición (...) Si una de ellas hubiera entrado estaríamos hablando de otra manera”, recordó Dorival Júnior en rueda de prensa este jueves en el Allegiant Stadium de Las Vegas. ”Todos los grandes equipos del fútbol mundial están teniendo dificultades para conseguir resultados que antes sucedían de otra manera”, expuso. “Hemos visto otros partidos de grandes equipos en la Copa América o la Eurocopa contra rivales parecidos al nuestro y que no tuvieron nuestro nivel”. Curioso porque hubo equipos que sí demostraron una superioridad marcada contra los adversarios y que tuvieron poder de gol.

”Siempre queremos un resultado para ayer, cuando debemos darnos cuenta de que hoy el mundo, en general, creció y entendió el fútbol”, profundizó Dorival Júnior, que tampoco ha visto en la Copa América a “ninguna selección que prevaleciera sobre el rival con gran diferencia”.

Brandon Aguilera de Costa Rica intenta marcar a Raphinha, delantero de Brasil BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ante Costa Rica, Endrick saltó al campo de juego en el minuto 70 cuando Dorival Júnior, frustrado ante la ineficacia ofensiva de sus atacantes, sorprendió a todos al retirar a Vinicius y también a Raphinha. El único que terminó el juego fue Rodrygo, quien no participó con el grupo en el entrenamiento del miércoles. El punta del Real Madrid permaneció en el hotel haciendo un trabajo diferenciado de “control de cargas”, según anunció la Confederación Brasileña de Fútbol.

Las prácticas brasileñas se han retrasado hasta la última hora de la tarde de Las Vegas por las asfixiantes temperaturas que superan los 42ºC. El calor no afectará al partido ante Paraguay, que arrancará a las 22 (hora argentina), ya que el Allegiant Stadium (65.000 asientos) cuenta con una cubierta y sistema de climatización. En la cancha del Las Vegas Raiders de la NFL, Brasil tiene el doble desafío de brindar un espectáculo a la altura de esa camiseta, que aplaque las críticas sobre el nivel de esta generación, y asegurar tres puntos necesarios para intentar terminar primera de grupo.

Raphinha desperdicia una chance de gol BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El experimentado entrenador, que asumió el banco de la selección en enero, reiteró los pedidos de paciencia para el proceso de renovación de la pentacampeona mundial, que atraviesa por una insólita mala racha que lo tiene en el sexto lugar de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026. ”Yo sabía que no iba a ser un trabajo fácil ni normal”, recordó. “Tenemos que ser conscientes de que es la primera Copa América en que Brasil no fue considerado favorito”.

Colombia, líder del grupo con tres unidades, promete ser un feroz rival en el cierre de la primera etapa, el martes próximo en Santa Clara (California). Sentado a su lado, el veterano Marquinhos envió un mensaje de calma para sus jóvenes compañeros de la ‘Canarinha’, cuya delantera está en manos de figuras que no pasan de los 23 años como Vinicius Jr, Rodrygo o Endrick. “Quiero tranquilizar a estos chicos, porque la camiseta brasileña pesa mucho. Tienen que vivir esto como si fuera el mejor momento de sus vidas”, dijo el zaguero. “Yo experimenté ambos lados y sé que ganar es maravilloso y que perder duele mucho”.

Julio Enciso, autor del único gol de Paraguay ante Colombia David J. Phillip - AP

Paraguay, de su lado, cayó en su estreno 2-1 ante la intratable Colombia. El argentino Daniel Garnero, seleccionador guaraní, restó gravedad al tropiezo apreciando que los goles cafeteros llegaron en errores puntuales. Garnero, en cualquier caso, no sólo tiene que corregir esos desajustes sino también aceitar un ataque que tendrá que sacar petróleo de cada llegada al área brasileña.

Ante Brasil “es un partido distinto, obviamente, pero lo tomamos con la urgencia que tenemos y la necesidad de obtener un triunfo”, subrayó Garnero, que también tuvo que modificar sus planes de preparación por el clima. ”El calor en los entrenamientos es muy agobiante, el sol es muy intenso”, señaló. “Los futbolistas venían de competir y exigirlos a esas temperaturas no ayudaba a su recuperación”.

Probables formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Aeder Militao, Marquinhos y Guilherme Arana; Bruno Guimaraes, Joao Gomes y Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius Jr y Rodrygo. DT: Dorival Júnior.

Paraguay: Rodrigo Morinigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete y Matías Espinosa; Andrés Cubas y Mathías Villasanti; Miguel Almirón, Ramón Sosa y Julio Enciso; Alex Arce. DT: Daniel Garnero.

Hora: 22 (de la argentina)

Estadio: Allegiant Stadium, de Las Vegas.

TV: DirecTV y Flow

