Mario Jara, el entrenador de 12 de Octubre, el club más complicado con el coronavirus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 10:57

El fútbol paraguayo había tomado la iniciativa: tras Brasil, sería el segundo país sudamericano en volver luego de declararse la pandemia de coronavirus. Hoy estaba pautado como el día del reinicio, pero una serie de contagios masivos en los clubes San Lorenzo, Guaraní y 12 de Octubre puso en jaque la medida. Este último club, puntualmente, tiene 35 casos de Covid-19 entre jugadores, cuerpo técnico y auxiliares. Con una particularidad: hace algunos días, después de una práctica, el plantel se quedó a compartir un asado. Y se especula con que la reunión haya originado el brote.

Ante esto, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tomó la determinación de cancelar los compromisos que involucraban a estos clubes: General Díaz-San Lorenzo (debía disputarse hoy), Sol de América-12 de Octubre y Guaireña-Guaraní (ambos iban a jugarse mañana).

Mario Jara, entrenador de 12 de Octubre, no buscó excusas y reconoció la existencia de un asado que rompió con el protocolo establecido. "Lo hicimos con todas las medidas higiénicas que había que tomar y no encuentro explicación para la tan elevada cifra de infectados. No había mozo ni parrillero. Y el asado fue entre los que estamos en el día a día", indicó el DT en charla con A Punto por GEN.

En el plantel de 12 de Octubre hay un total de 35 positivos sobre los 45 testeos que realizaron. Según indican los medios de prensa de Paraguay, en la lista de infectados no se encuentran los que evitaron compartir el asado y abandonaron el recinto tras el habitual entrenamiento. "Por ahora están todos asintomáticos", sostuvo Édgar Monges, el presidente del Globo. Y añadió en ABC Cardinal: "El protocolo de la APF es de una cuarentena abierta, no es tan separado como se espera. Evidentemente el protocolo falló en algún momento, y era muy factible que eso ocurriera por la situación epidemiológica".

En el club de 12 de Octubre hay un total de 35 positivos sobre los 45 testeos que realizaron. El plantel compartió un asado.

También hay casos confirmados en Sportivo San Lorenzo (4), Guaraní (13) e indeterminados en el cuerpo arbitral. La APF informó que "los partidos, entrenamientos y todas otras actividades que involucren a los planteles de los tres clubes citados quedan totalmente suspendidos, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones".

"Los casos positivos fueron detectados en tomas efectuadas a mediados de la semana y cuyos resultados estuvieron en la noche de ayer. Antes dichos informes fueron activadas las medidas establecidas en los protocolos que rigen el retorno del fútbol paraguayo", expresa otra parte del comunicado.

"Teníamos los protocolos previstos pero no teníamos calculado que haya un nivel de contagio tan alto en un vestuario", remarcó Gerardo Brunstein, directo medico de la APF. "Pase lo que pase deportivamente, el 12 de Octubre no va a poder competir por un tiempo", agregó.

El asado lo hicimos con todas las medidas higiénicas que había que tomar. No encuentro explicación para una cifra tan elevada de infectados Mario Jara, DT de 12 de Octubre

Hace más de un mes, los 12 clubes de primera división retornaron a las prácticas en grupos reducidos y con distanciamiento, de cara al retorno del torneo. De hecho, la selección de Paraguay también volvió a los entrenamientos en tierra guaraní el 22 de junio. Aquella vez, los hermanos Ángel y Oscar Romero, de San Lorenzo, Saúl Salcedo y Antony Silva, de Huracán y Robert Rojas, de River, cumplieron con las actividades físicas y algunos movimientos con pelota en el Centro de Alto Rendimiento de Ypaqué.

Por supuesto, el regreso del torneo local estaba pautado sin público en las tribunas y con el VAR en funcionamiento. Libertad, dirigido por Ramón Díaz y líder del torneo Apertura, saldrá a la cancha el domingo. Hasta acá, la mayoría de los equipos habían disputado ocho encuentros del certamen que lleva cuatro meses sin actividad. Aunque los contagios masivos de Covid-19 pusieron todo en jaque.