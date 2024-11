Paraguay vs. Argentina: la selección ya palpita el duelo en Ezeiza, un reemplazo de última hora y el probable equipo

El entrenador Lionel Scaloni tiene al grupo de jugadores inicialmente convocados completo a disposición desde este martes, tras la llegada de quienes todavía estaban demorados por los vuelos o por haber jugado el domingo en Europa. Así, el primer entrenamiento formal de la selección argentina, tras los ejercicios livianos del lunes, dejó algunas pistas de lo que podría ser el equipo que enfrente a Paraguay este jueves en Asunción, a las 20.30 (hora argentina).

El DT no hizo declaraciones ni se cruzó con los periodistas. Eso sucederá este miércoles, después de la práctica que tendrán a las 16, antes de viajar a suelo guaraní para afrontar el duelo por la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas que el conjunto albiceleste lidera camino a la Copa del Mundo 2026. Y será con novedades, por las bajas de dos campeones del mundo y el arribo de un solo futbolista como reemplazo.

Lionel Messi encara en el entrenamiento de la selección argentina, que este martes tuvo a todos los jugadores disponibles para una práctica más intensa Gonzalo Colini - LA NACION

Scaloni había desafectado a Nicolás González por una lesión muscular y este martes decidió que tampoco sigan con el plantel Lisandro Martínez, con un golpe en un tobillo causado en el encuentro entre Manchester United y Leicester, y Germán Pezzella, que arrastra una molestia desde las semifinales de la Copa Libertadores jugada con River. El primero había viajado desde Inglaterra junto con Emiliano “Dibu” Martínez y Cristian “Cuti” Romero, pero las casi 40 horas de viaje no fueron motivo suficiente como para mantenerse disponible. En su lugar se espera que en las próximas horas llegue desde Francia Facundo Medina, del Lens.

La prensa tuvo acceso a los minutos finales de la práctica, ya cuando estaban jugando un picado en espacios reducidos que se definió con un golazo de chilena de Leonardo Balerdi. El exjugador de Boca y actualmente en el Olympique de Marsella compartía equipo con Lionel Messi, que lanzó el centro que, tras un despeje, concluyó con la exquisita pirueta del defensor goleador. Antes, el DT había probado distintas variantes, pensando también en el juego del martes próximo ante Perú, en la Bombonera.

¡¡¡UNA PIRUETA ESPECTACULAR!!! ¡¡¡GOLAZO DE LEO BALERDI EN LA PRÁCTICA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA!!! pic.twitter.com/q4msgptKb4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2024

Leandro Paredes fue parte del mediocampo argentino en la mayor parte del entrenamiento, en momentos en los que la delantera estuvo conformada por el rosarino y Julián Álvarez. También evaluó una formación con los dos delanteros estrella del grupo, uniéndose Lautaro Martínez al ataque, sin Paredes en el medio. Ahí parece estar el mayor interrogante.

Leandro Paredes, el jugador que puede sumarse al mediocampo de la selección argentina para un partido con Paraguay que promete ser combativo. Gonzalo Colini - LA NACION

Hasta horas antes del partido, Scaloni no confirmará quiénes serán los titulares. Todos, igualmente, ya tienen trabajo desde el lunes fuera del campo en el estudio del rival. Los jugadores recibieron videos de cómo se mueve Paraguay, a las órdenes de Gustavo Alfaro, para ver en forma individual, y este miércoles contarán con más material, ya que antes de entrenarse observarán imágenes en forma colectiva.

Tras la práctica del martes, algunos futbolistas se prestaron al análisis de lo que podría ser el enfrentamiento con los guaraníes. Paredes, Rodrigo De Paul y Balerdi hicieron hincapié en que “será un partido muy combativo, con muchos roces”. Eso alimenta las sospechas de que el entrenador utilizaría a cuatro mediocampistas con perfil de marca y sólo dos delanteros. Los tres apuntaron a la forma de juego de los equipos liderados por Alfaro.

Paredes, incluso, respondió a la consulta sobre si volvería a Boca a corto plazo. “Sé que se habló mucho de que no estaba jugando, pero yo vivo mi vida y mi carrera día a día, pienso en mi club”, dijo, y agregó sonriente: “No hablé con Fer (Gago); vamos a ver si me llama o no”. Enseguida, igual, se enfocó la charla en el seleccionado, y eso incluyó su opinión de que “jugar en la Bombonera es un plus”, acerca del regreso del campeón del mundo a La Boca, donde no jugaba desde la derrota del año pasado contra Uruguay.

El entrenamiento de la selección argentina concluyó con un partido en espacios reducidos, donde festejó el equipo de Messi, De Paul, Enzo Fernández, Lo Celso y Balerdi, entre otros. Gonzalo Colini - LA NACION

Pero antes de jugar en casa está Paraguay. Y Scaloni tiene un equipo en la cabeza para buscar los tres puntos en Asunción. Con estos once: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi y Álvarez. Lautaro es la alternativa si decide arriesgar un poco más, sin Paredes.

