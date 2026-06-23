Paraguay vs. Australia, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Paraguay y Australia se enfrentan este jueves en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. El ganador de este cruce se asegurará un lugar en los 16vos de final. El encuentro está programado para las 23 (horario argentino) en el Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos, con televisación de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Albirroja está tercera en la tabla de posiciones de su zona con tres puntos, producto de una derrota por 4 a 1 frente a Estados Unidos y una victoria por 1 a 0 ante Turquía. Los Socceroos, por su parte, también acumulan tres unidades debido a que le ganaron 2 a 0 a los turcos y perdieron por el mismo resultado con los anfitriones, pero están segundos por diferencia de gol (0 contra -2 de los paraguayos). El empate, dejará a los oceánicos como escoltas de los estadounidenses y hará que los sudamericanos aspiren a quedar entre los ocho mejores terceros.

Nestory Irankunda convirtió uno de los goles con los que Australia derrotó a Turquía en el debut STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 9 de octubre de 2010, en el marco de un amistoso internacional. En aquella oportunidad, Australia se quedó con la victoria por la mínima diferencia en el Sydney Football Stadium con un gol de David Carney. Lo llamativo es que Paraguay nunca logró vencer al seleccionado australiano, ya que registra dos derrotas y tres empates en cinco enfrentamientos a lo largo de la historia.

Paraguay vs. Australia: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026.

Día : Jueves 25 de junio.

: Jueves 25 de junio. Hora : 23 (horario argentino).

: 23 (horario argentino). Estadio : Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos.

: Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos. Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Paraguay vs. Australia: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 23 (horario argentino) en San Francisco, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Paraguay corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 3.04 contra los 4.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.29.