Paraguay vs. Brasil, por la Copa América 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Escuchar

El partido de cierre de la segunda fecha de la Copa América Estados Unidos 2024 lo protagonizarán Paraguay y Brasil el próximo viernes en el Allegiant Stadium de Las Vegas y corresponderá al grupo D. El duelo está programado para las 22 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por DSports, por lo que también se podrá ver online en la plataforma digital DGO. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es la Canarinha con una cuota máxima de 1.33 contra 9.70 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco guaraní. El empate llega a 5.20.

Julio Enciso anotó el gol de Paraguay en la derrota contra Colombia 2 a 1 en el debut TIM WARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El duelo tendrá cara a cara a dos equipos que no pudieron ganar en la primera jornada. El conjunto dirigido por Dorival Júnior igualó sorpresivamente con Costa Riva 0 a 0 y necesita sumar de a tres puntos para no complicar sus posibilidades de avanzar a cuartos de final en un certamen en el que, más allá de que no arribó en un gran momento, es uno de los grandes favoritos al título luego de la selección argentina.

La Canarinha afronta el certamen continental con un plantel en plena renovación y sin varias figuras, entre ellas Neymar, Casemiro y el arquero Ederson. Las máximas estrellas del plantel son Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Rodrygo, Lucas Paqueta, Vinícius Júnior y Endrick, quien fue suplente en el primer encuentro.

El seleccionado dirigido por Daniel Garnero perdió en su debut ante Colombia 2 a 1 y solo le sirve ganar para llegar a la última jornada con posibilidades de clasificar a la siguiente instancia. Los guaraníes buscan recuperar su identidad con el nuevo entrenador argentino -reemplazó recientemente a Guillermo Barros Schelotto- y tienen jugadores de renombre para lograrlo como Miguel Almirón, Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Matías Rojas.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en febrero de 2002 por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 con goleada de Brasil 4 a 0 con tantos de Raphina, Philippe Coutinho, Antony y Rodrygo.

Fixture, resultados y posiciones de la zona D

Fecha 1

Colombia 2-1 Paraguay.

Brasil 0-0 Costa Rica.

Fecha 2

Colombia vs. Costa Rica - Viernes 28 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Paraguay vs. Brasil - Viernes 28 de junio en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Fecha 3

Costa Rica vs. Paraguay - Martes 2 de julio en el Q2 Stadium de Austin.

Brasil vs. Colombia - Martes 2 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La tabla de posiciones del grupo D de la Copa América 2024, con Colombia como líder Canchallena

El combinado brasileño es el tercer máximo campeón de la Copa América con nueve títulos, seis menos que la Argentina y Uruguay. Su última consagración fue de local en 2019 y en la última edición, la de 2021, perdió, también de anfitrión, la definición contra la albiceleste en el estadio Maracaná. Anteriormente dio la vuelta olímpica en 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007.

LA NACION