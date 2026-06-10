Paraguay vs. Estados Unidos, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El Grupo D del Mundial 2026 comenzará con el partido de la primera fecha entre Estados Unidos, uno de los coanfitriones, ante Paraguay, programado para este viernes a las 22 (hora argentina) en el Sofi Stadium de Los Angeles. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará el neerlandés Danny Desmond Makkelie, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.0 contra 4.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los guaraníes. El empate llega a 3.50.

El partido tendrá cara a cara a dos de los seis seleccionados que tiene entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino por el lado de los norteamericanos y Gustavo Alfaro en los guaraníes. Los otros DT’s albicelestes son Lionel Scaloni en la Argentina, Néstor Lorenzo en Colombia, Sebastián Beccacece en Ecuador y Marcelo Bielsa en Uruguay.

El equipo estadounidense, con Christian Pulisic como figura principal, anhela un gran debut en el campeonato que es anfitrión y tiene el sueño de llegar a la gloria máxima, algo de lo que, al menos en la previa, no está entre los favoritos. En los últimos amistosos antes del certamen le ganó a Senegal 3 a 2 y perdió con Alemania 2 a 1.

Mauricio Pochettino es el entrenador de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 Mary Schwalm - FR158029 AP

La Albirroja, de la mano de Alfaro, fue sexta en las eliminatorias sudamericanas y se clasificó a una Copa del Mundo después de 16 años. Su última aparición fue en Sudáfrica 2010, donde de la mano de Gerardo Martino tuvo su mejor actuación histórica y llegó a los cuartos de final. Para ello, se ubicó sexto en las eliminatorias sudamericanas

Lo negativo para Paraguay es que para el debut no contará con Julio Enciso, una de sus máximas figuras. El volante ofensivo sufrió una lesión muscular y no fue desafectado del plantel porque anhelan que pueda estar disponible para el resto de los encuentros.

Julio Enciso, la figura que Paraguay no podrá utilizar en el debut en el Mundial porque sufrió una lesión Jorge Saenz - AP

El partido se desarrollará después de la tercera Ceremonia de Apertura de la Copa del Mundo, que es justamente la del anfitrión Estados Unidos. La misma tendrá lugar en el escenario de California desde las 20.30 (hora argentina) con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, además de otros artistas de menor renombre.

Si bien la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no dio detalles del lineup, es probable que sea similar a las de México y Canadá, pero enmarcada en la cultura estadounidense.

La primera fecha del Grupo D concluirá con el juego entre Australia y Turquía, programado para el domingo 14 de junio a las 1 (hora argentina) en el estadio de Vancouver con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez.