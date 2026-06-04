Paraguay vs. Nicaragua, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 19.15 h en el Estadio ueno Defensores del Chaco, ubicado en Asunción.

El momento de los equipos

El seleccionado paraguayo llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras caer 2-1 ante Marruecos en su última presentación. Nicaragua, por su parte, arriba a Asunción luego de igualar 0-0 frente a Sudáfrica, buscando consolidar su funcionamiento colectivo en este ensayo preparatorio.

Números que anticipan el duelo

Ambos combinados nacionales se enfrentan en un duelo que sirve como termómetro para sus respectivos cuerpos técnicos. Mientras que el conjunto local busca reencontrarse con el triunfo tras su reciente derrota, el equipo centroamericano pretende mantener su solidez defensiva, la cual quedó demostrada al terminar con su valla invicta en el último encuentro disputado.

Lo que está en juego

Este amistoso internacional representa una oportunidad clave para ambos seleccionados. Paraguay busca ajustar piezas y fortalecer su confianza ante su público, mientras que Nicaragua intenta demostrar su crecimiento en el plano internacional ante un rival de jerarquía sudamericana en un escenario histórico como el Defensores del Chaco.