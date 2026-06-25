Partidos de hoy del Mundial 2026, jueves 25 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Este jueves 25 de junio continúa el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y en la 15ª jornada se disputan seis partidos correspondientes a la tercera y última fecha de los grupos D, E y F. En nuestro país todos los encuentros se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y de acuerdo a la importancia de cada encuentro es que la oferta es mayor o menor.

Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por canchallena.com con estadísticas actualizadas al instante. Además, se puede consultar las tablas de posiciones y cómo está el cuadro minuto a minuto.

Ecuador, con el arquero argentina Hernán Galíndez, necesita ganarle a Alemania para clasificar a 16avos de final JUAN MABROMATA - AFP

Partidos de este jueves 25 de junio en el Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La Copa del Mundo se desarrolla hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputan 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que hasta Qatar 2022.

El formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente. En la primera etapa los equipos se enfrentan todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Países Bajos quiere ser primero en el Grupo F del Mundial 2026 Trask Smith - CSM via ZUMA Press Wire DPA

Pantallas del Mundial 2026

TV

DSports

TyC Sports.

TV Pública.

Telefé.

Plataformas digitales

Disney+ Premium.

Paramount+.

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Mi Telefé.

DGO.

Telecentro Play.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo A) vs. (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. 1º Grupo F vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

(2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.