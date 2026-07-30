Partidos de hoy, jueves 30 de julio: horario y por dónde verlos en vivo

Este jueves hay actividad en el Torneo Clausura, con la continuidad de la fecha 2, y en la Copa Sudamericana 2026, con la culminación de los playoffs. Se disputan tres partidos del campeonato local y cuatro del certamen internacional. Uno de los más atractivos del día es O’Higgins vs. Boca, que se enfrentan en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.

La revancha entre los Rancagüinos y el xeneize será el segundo compromiso del día en la Sudamericana. Previamente, desde las 19, Gremio recibe a Bolívar con la intención de dar vuelta el 3 a 2 de la ida. Por último, para cerrar la jornada y los 16vos de final al mismo tiempo que juegan O’Higgins y Boca, Caracas e Independiente Santa Fe se enfrentan en Venezuela, en una serie que tiene a los colombianos por delante tras el 2 a 0 del primer encuentro.

Gremio intentará revertir la serie ante Bolívar para meterse en los octavos de final de la Sudamericana JUAN MABROMATA - AFP

En el plano local, primero se juegan dos partidos en simultáneo a las 19. Talleres recibe a Vélez con arbitraje de Nazareno Arasa, y Huracán visita a Independiente Rivadavia con Pablo Dóvalo como juez principal. Más tarde, a partir de las 21.15, se juegan otros dos compromisos: Independiente vs. Newell’s con Pablo Echavarría como encargado de impartir justicia y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán bajo la tutela de Andrés Merlos.

Partidos de este jueves 30 de julio

Copa Sudamericana

19 : Gremio (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia) - Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, Brasil - ESPN 2 y Disney+ Premium.

: Gremio (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia) - Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, Brasil - ESPN 2 y Disney+ Premium. 21.30 : O’Higgins (Chile) vs. Boca (Argentina) - Estadio El Teniente de Rancagua, Chile - DSports.

: O’Higgins (Chile) vs. Boca (Argentina) - Estadio El Teniente de Rancagua, Chile - DSports. 21.30: Caracas (Venezuela) vs. Independiente Santa Fe (Colombia) - Estadio Metropolitano de Lara de Cabudare, Venezuela - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Torneo Clausura

19 : Talleres vs. Vélez - Estadio Mario Alberto Kempes - ESPN Premium.

: Talleres vs. Vélez - Estadio Mario Alberto Kempes - ESPN Premium. 19 : Independiente Rivadavia vs. Huracán - Estadio Juan Bautista Gargantini - TNT Sports.

: Independiente Rivadavia vs. Huracán - Estadio Juan Bautista Gargantini - TNT Sports. 21.15 : Independiente vs. Newell’s - Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini - ESPN Premium.

: Independiente vs. Newell’s - Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini - ESPN Premium. 21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán - Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero - TNT Sports.

Independiente recibirá a Newells con el objetivo de volver a sumar de a tres en el Clausura Copa Argentina

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

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