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Partidos de hoy, jueves 30 de julio: horario y por dónde verlos en vivo

Se disputan varios encuentros del Torneo Apertura y otros tantos de la Copa Sudamericana, entre los que destaca la revancha de playoffs entre O’Higgins y Boca

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Boca perdió 3 a 0 con Deportivo Riestra el fin de semana pasado y este jueves quiere reponerse ante O'Higgins
Boca perdió 3 a 0 con Deportivo Riestra el fin de semana pasado y este jueves quiere reponerse ante O'HigginsManuel Cortina - LA NACION

Este jueves hay actividad en el Torneo Clausura, con la continuidad de la fecha 2, y en la Copa Sudamericana 2026, con la culminación de los playoffs. Se disputan tres partidos del campeonato local y cuatro del certamen internacional. Uno de los más atractivos del día es O’Higgins vs. Boca, que se enfrentan en el estadio El Teniente de Rancagua, Chile, a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

  • El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.

La revancha entre los Rancagüinos y el xeneize será el segundo compromiso del día en la Sudamericana. Previamente, desde las 19, Gremio recibe a Bolívar con la intención de dar vuelta el 3 a 2 de la ida. Por último, para cerrar la jornada y los 16vos de final al mismo tiempo que juegan O’Higgins y Boca, Caracas e Independiente Santa Fe se enfrentan en Venezuela, en una serie que tiene a los colombianos por delante tras el 2 a 0 del primer encuentro.

Gremio intentará revertir la serie ante Bolívar para meterse en los octavos de final de la Sudamericana
Gremio intentará revertir la serie ante Bolívar para meterse en los octavos de final de la SudamericanaJUAN MABROMATA - AFP

En el plano local, primero se juegan dos partidos en simultáneo a las 19. Talleres recibe a Vélez con arbitraje de Nazareno Arasa, y Huracán visita a Independiente Rivadavia con Pablo Dóvalo como juez principal. Más tarde, a partir de las 21.15, se juegan otros dos compromisos: Independiente vs. Newell’s con Pablo Echavarría como encargado de impartir justicia y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán bajo la tutela de Andrés Merlos.

Partidos de este jueves 30 de julio

Copa Sudamericana

  • 19: Gremio (Brasil) vs. Bolívar (Bolivia) - Estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, Brasil - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 21.30: O’Higgins (Chile) vs. Boca (Argentina) - Estadio El Teniente de Rancagua, Chile - DSports.
  • 21.30: Caracas (Venezuela) vs. Independiente Santa Fe (Colombia) - Estadio Metropolitano de Lara de Cabudare, Venezuela - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Torneo Clausura

  • 19: Talleres vs. Vélez - Estadio Mario Alberto Kempes - ESPN Premium.
  • 19: Independiente Rivadavia vs. Huracán - Estadio Juan Bautista Gargantini - TNT Sports.
  • 21.15: Independiente vs. Newell’s - Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini - ESPN Premium.
  • 21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán - Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero - TNT Sports.
Independiente recibirá a Newells con el objetivo de volver a sumar de a tres en el Clausura
Independiente recibirá a Newells con el objetivo de volver a sumar de a tres en el ClausuraCopa Argentina

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*Para poder ver los partidos del Torneo Clausura 2026 se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”.

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