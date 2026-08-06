Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

Este jueves 6 de agosto la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.

Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Benfica, con Gianluca Prestianni, compite este jueves en la Europa League Luca Bruno - AP

Lo más trascendente de la jornada es el cierre de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 con el choque entre Unión de Santa Fe vs. Lanús en el estadio 15 de Abril. En la Argentina también hay acción del Torneo Proyección. Además, continúa la Leagues Cup, el certamen que reúne a equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.

Por último, en Europa hay un juego de la Carabao Cup de Inglaterra y actividad en dos de los tres certámenes continentales, con partidos de la tercera ronda de clasificación de la Europa League, donde se destaca la presencia de Benfica, y de la Conference League, con Ajax.

Los partidos más importantes del jueves 6 de agosto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 2

19: Unión de Santa Fe vs. Lanús (TNT Sports).

Tercera ronda de clasificación

12: Kuopio vs. Universidad Craiova.

13: Maccabi Tel Aviv vs. CSKA Sofía.

13: Jagiellona vs. Rangers.

14: Králové vs. Besiktas.

14: Poznan vs. KI.

14: Lincoln vs. Omonia Nicosia.

14: Salzburgo vs. Pafos.

14.45: PAOK vs. Anderlecht.

15: Thun vs. Vikingur.

16: Benfica vs. Hearts.

Primera ronda

15.45: Bristol City vs. Walsall.

Fecha 1

20.30: New York City vs. Santos Laguna (Apple TV+).

21: Cruz Azul vs. Philadelphia (Apple TV+).

21.30: Chicago vs. Necaxa (Apple TV+).

22.00: Austin vs. Tijuana (Apple TV+).

23: América vs. San Diego (Apple TV+).

23.30: Portland vs. Puebla (Apple TV+).

Fecha 3