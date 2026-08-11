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Partidos de hoy, martes 11 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online

En la agenda del día se destaca el inicio de los octavos de las copas Libertadores y Sudamericana y el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura

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Boca Juniors recibe a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana 2026, en la cancha de Huracán
Boca Juniors recibe a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana 2026, en la cancha de HuracánGonzalo Colini - La Nación

Este martes 11 de agosto de 2026 la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con una agenda cargada de partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.

  • Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
Talleres y Lanús cierran la segunda fecha del Torneo Apertura 2026
Talleres y Lanús cierran la segunda fecha del Torneo Apertura 2026Fotobaires / FACUNDO MORALES

Lo más trascendente de la jornada es el inicio de los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana. En esta última se presenta Boca Juniors vs. Recoleta en el estadio de Huracán mientras que en el certamen continental más importante a nivel de clubes Estudiantes de La Plata recibe a Universidad Católica de Chile e Independiente Rivadavia de Mendoza vista a Fluminense en Río de Janeiro.

Además, se cierra la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 con el choque entre Talleres de Córdoba y Lanús en el Mario Alberto Kempes. En la Argentina también hay acción del Torneo Proyección, con seis encuentros de la cuarta fecha; y de la Primera A Femenina con Huracán vs. SAT.

Independiente Rivadavia visita a Fluminense en la Copa Libertadores 2026
Independiente Rivadavia visita a Fluminense en la Copa Libertadores 2026Copa Argentina

A nivel internacional, continúa la Leagues Cup, el torneo que reúne a equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX; mientras que en Europa hay partidos de la tercera ronda de clasificación de la Champions League, Europa League y Conference League.

Los partidos más importantes del martes 11 6 de agosto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 4

  • 21: Talleres de Córdoba vs. Lanús (TNT Sports).

Octavos de final - Ida

  • 19: Fluminense vs. Independiente Rivadavia (Fox Sports y Disney+ Premium).
  • 21.30: Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica (Fox Sports y Disney+ Premium).
  • 21.30: Deportes Tolima vs. Independiente del Valle (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).

Octavos de final - Ida

  • 19: Boca Juniors vs. Recoleta (DSports).
  • 21.30: Bolívar vs. San Pablo (DSports 2).

Fecha 1

  • 20.30: Charlotte vs. Pachuca (Apple TV+).
  • 20.30: Columbus vs. Pumas (Apple TV+).
  • 21: Cincinnati vs. Atlas (Apple TV+).
  • 21.30: Minnesota vs. Atlante (Apple TV+).
  • 22.30: Salt Lake vs. Juárez (Apple TV+).
  • 23: Tigres vs. Vancouver (Apple TV+).

Fecha 4

  • 15: Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe (LPF Play).
  • 15: Deportivo Riestra vs. Huracán (LPF Play).
  • 15: Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (LPF Play).
  • 15: Colón vs. Newell’s (LPF Play).
  • 15: Racing vs. Atlético Tucumán (LPF Play).
  • 19: River vs. Godoy Cruz (LPF Play).
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