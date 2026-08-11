Partidos de hoy, martes 11 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online

Este martes 11 de agosto de 2026 la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con una agenda cargada de partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.

Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Talleres y Lanús cierran la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 Fotobaires / FACUNDO MORALES

Lo más trascendente de la jornada es el inicio de los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana. En esta última se presenta Boca Juniors vs. Recoleta en el estadio de Huracán mientras que en el certamen continental más importante a nivel de clubes Estudiantes de La Plata recibe a Universidad Católica de Chile e Independiente Rivadavia de Mendoza vista a Fluminense en Río de Janeiro.

Además, se cierra la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 con el choque entre Talleres de Córdoba y Lanús en el Mario Alberto Kempes. En la Argentina también hay acción del Torneo Proyección, con seis encuentros de la cuarta fecha; y de la Primera A Femenina con Huracán vs. SAT.

Independiente Rivadavia visita a Fluminense en la Copa Libertadores 2026 Copa Argentina

A nivel internacional, continúa la Leagues Cup, el torneo que reúne a equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX; mientras que en Europa hay partidos de la tercera ronda de clasificación de la Champions League, Europa League y Conference League.

Los partidos más importantes del martes 11 6 de agosto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 4

21: Talleres de Córdoba vs. Lanús (TNT Sports).

Octavos de final - Ida

19: Fluminense vs. Independiente Rivadavia (Fox Sports y Disney+ Premium).

21.30: Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica (Fox Sports y Disney+ Premium).

21.30: Deportes Tolima vs. Independiente del Valle (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).

Octavos de final - Ida

19: Boca Juniors vs. Recoleta (DSports).

21.30: Bolívar vs. San Pablo (DSports 2).

Fecha 1

20.30: Charlotte vs. Pachuca (Apple TV+).

20.30: Columbus vs. Pumas (Apple TV+).

21: Cincinnati vs. Atlas (Apple TV+).

21.30: Minnesota vs. Atlante (Apple TV+).

22.30: Salt Lake vs. Juárez (Apple TV+).

23: Tigres vs. Vancouver (Apple TV+).

Fecha 4