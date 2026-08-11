Partidos de hoy, martes 11 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online

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En la agenda del día se destaca el inicio de los octavos de las copas Libertadores y Sudamericana y el cierre de la cuarta fecha del Torneo Clausura
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Este martes 11 de agosto de 2026 la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con una agenda cargada de partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.
- Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
Lo más trascendente de la jornada es el inicio de los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana. En esta última se presenta Boca Juniors vs. Recoleta en el estadio de Huracán mientras que en el certamen continental más importante a nivel de clubes Estudiantes de La Plata recibe a Universidad Católica de Chile e Independiente Rivadavia de Mendoza vista a Fluminense en Río de Janeiro.
Además, se cierra la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 con el choque entre Talleres de Córdoba y Lanús en el Mario Alberto Kempes. En la Argentina también hay acción del Torneo Proyección, con seis encuentros de la cuarta fecha; y de la Primera A Femenina con Huracán vs. SAT.
A nivel internacional, continúa la Leagues Cup, el torneo que reúne a equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX; mientras que en Europa hay partidos de la tercera ronda de clasificación de la Champions League, Europa League y Conference League.
Los partidos más importantes del martes 11 6 de agosto
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Fecha 4
- 21: Talleres de Córdoba vs. Lanús (TNT Sports).
Octavos de final - Ida
- 19: Fluminense vs. Independiente Rivadavia (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 21.30: Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 21.30: Deportes Tolima vs. Independiente del Valle (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).
Octavos de final - Ida
- 19: Boca Juniors vs. Recoleta (DSports).
- 21.30: Bolívar vs. San Pablo (DSports 2).
Fecha 1
- 20.30: Charlotte vs. Pachuca (Apple TV+).
- 20.30: Columbus vs. Pumas (Apple TV+).
- 21: Cincinnati vs. Atlas (Apple TV+).
- 21.30: Minnesota vs. Atlante (Apple TV+).
- 22.30: Salt Lake vs. Juárez (Apple TV+).
- 23: Tigres vs. Vancouver (Apple TV+).
Fecha 4
- 15: Sarmiento de Junín vs. Unión de Santa Fe (LPF Play).
- 15: Deportivo Riestra vs. Huracán (LPF Play).
- 15: Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (LPF Play).
- 15: Colón vs. Newell’s (LPF Play).
- 15: Racing vs. Atlético Tucumán (LPF Play).
- 19: River vs. Godoy Cruz (LPF Play).
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