Partidos de hoy, miércoles 29 de julio: horario y por dónde verlos en vivo

El fútbol no se detiene en ninguna parte del planeta y, tras el Mundial 2026 que acaparó casi dos meses del año, certámenes nacionales e internacionales avanzan con una agenda muy cargadaque este miércoles 29 de julio tiene partidos en, por ejemplo, el Torneo Clausura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Copa Sudamericana 2026.

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Instituto de Córdoba recibe a Platense, por el Torneo Clausura Juan Jose Garcia

El Clausura ofrece cuatro cotejos en la continuidad de la segunda fecha, con el plato fuerte de Gimnasia de La Plata vs. River. Además, Barracas Central recibe a Aldosivi de Mar del Plata; Defensa y Justicia a Deportivo Riestra; e Instituto de Córdoba a Platense.

En esta jornada también siguen las ravanchas de los 16avos de final del certamen continental con la presentación de Lanús, que visita a Cienciano de Perú. Además, en Brasil Vasco Da Gama choca con Independiente Medellín en tanto que Bragantino hace lo propio con Sporting Cristal.

Flamengo juega en el Brasileirao este miércoles 29 de julio SERGIO LIMA - AFP

En Paraguay, avanza el Clausura con los choques Luqueño vs. Trinidense y Nacional vs. Olimpia. Por último, en Europa hay acción en dos de los tres certámenes continentales, con partidos de la segunda ronda de clasificación de la Champions League y Conference League.

Los partidos más importantes del miércoles 29 de julio

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 2

14.30: Barracas Central vs. Aldosivi de Mar del Plata (ESPN, ESPN Premium y Disney+ Premium).

17: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra (TNT Sports).

19.15: Gimnasia de La Plata vs. River Plate (ESPN Premium).

21.15: Instituto vs. Platense (TNT Sports).

16avos de final - Vuelta

19: Vasco Da Gama vs. Independiente Medellín (DSports).

21.30: Cienciano vs. Lanús (ESPN y Disney+ Premium).

21.30: Bragantino vs. Sporting Cristal (DSports).

Fecha 21

19.30: Mirassol vs. Remo.

19.30: Internacional vs. Flamengo.

21.30: Vitória vs. Palmeiras.

21.30: Fluminense vs. Bahía.

Torneo Clausura - Fecha 2