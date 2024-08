Partidos de la Copa Sudamericana hoy, miércoles 14 de agosto: horarios, TV y cómo ver online

Escuchar

Este miércoles 14 de agosto continúan los encuentros de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 con tres partidos en los que sobresalen las presentaciones de Rosario Central y Lanús frente a Fortaleza de Brasil en el Gigante de Arroyito y contra Liga de Quito como visitante en Ecuador, respectivamente. Además, Palestino de Chile recibe a Independiente Medellín de Colombia.

Cronograma del 14 de agosto de la Copa Sudamericana 2024

19: Rosario Central vs. Fortaleza de Brasil (ESPN y Disney+).

21.30: Liga de Quito de Ecuador vs. Lanús (DSports).

21.30: Palestino de Chile vs. Independiente Medellín de Colombia (ESPN y Disney+).

Los octavos de final iniciaron el martes con dos juegos. En Chile, Racing le ganó 2 a 0 a Huachipato como visitante con goles de Adrián Martínez y Juan Fernando Quintero y definirá la serie como local en el Cilindro de Avellaneda. En Brasil, Corinthians se impuso 2 a 1 en su visita a Bragantino y también se acercó a los cuartos de final. Sus tantos los anotaron Giovane y Talles Magno mientras que Helinho descontó transitoriamente para el anfitrión.

Los cotejos de ida concluirán este jueves con los cruces Boca Juniors vs. Cruzeiro en la Bombonera; Athletico Paranaense vs. Belgrano de Córdoba; y Libertad vs. Sportivo Ameliano, ambos de Paraguay.

El campeonato comenzó con 16 clubes en la primera fase, de los cuales ocho de ellos avanzaron a la etapa de grupos en la que esperaban otros 24. Tras esa instancia, se le sumaron otros ocho conjuntos provenientes de la Copa Libertadores. En ese contexto, son 48 en total los equipos que incursionaron en el certamen y 16 siguen en carrera por el título.

Los máximos campeones del certamen son, con dos estrellas cada uno, Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors, Independiente, Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador). Varios clubes festejaron una vez: Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú).

