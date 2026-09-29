Partidos de la selección argentina: cuándo juega vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín

La selección argentina ultima detalles para la zaga de amistosos que disputará en la fecha en curso de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que es la primera después del Mundial 2026 y, en consiguiente, significa el inicio de un nuevo proceso hacia la próxima cita ecuménica. Con un condimento muy particular: la despedida de Lionel Messi.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó tres partidos y son frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, tres rivales de menor envergadura que ratifican la política de la entidad presidida por Claudio Tapia de privilegiar los ingresos económicos por sobre los desafíos deportivos.

Cristian 'Cuti' Romero es el nuevo capitán de la selección argentina, rol que hasta aquí le correspondía a Leo Messi RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La albiceleste jugará los tres encuentros como local- El miércoles 30 de septiembre a las 21 recibirá a los bolivianos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y, después, se mudará al estadio Monumental para ser anfitrión de Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a las 21; y de Benín el martes 6 a las 20. Ese día, Lionel Messi tendrá su despedida del equipo, tal como él lo anunció hace un mes.

Cronograma de amistosos de la selección argentina

Miércoles 30 de septiembre

21: Argentina vs. Bolivia - En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Sábado 3 de octubre

21: Argentina vs. Burkina Faso - En el estadio Monumental.

Martes 6 de octubre

20: Argentina vs. Benín - En el estadio Monumental.

Cronograma de los amistosos de la selección argentina Canchallena

El último encuentro, frente a Benín, es el más esperado de todos porque Lionel Messi le pondrá punto final a su vínculo con la selección argentina. El astro anunció su retiro poco después del subcampeonato en la Copa del Mundo y será homenajeado ante su público en una jornada con muchas sorpresas que quedará en la historia.

De la lista de convocados, no solo Messi se incorporará para el último partido. Lo mismo harán Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. En el caso del defensor, es de público conocimiento que también será sus despedida de la selección argentina. Los volantes, en tanto, no fueron citados por cuestiones deportivas mientras que Leandro Paredes se quedó afuera por la sanción de 10 partidos que le pesa tras el incidente que protagonizó en la final de la Copa del Mundo.

Lista de convocados a la selección argentina para los amistosos

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Otamendi (River)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Tobías Andrada (River)

Leonel Flores (Boca)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)

Emiliano 'Dibu' Martinez es uno de los campeones del mundo que inicia un nuevo ciclo con la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, un sinfín de torneos. Solo en la era de Scaloni, lo enfrentó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

Será la primera actuación del equipo nacional después del segundo puesto en la Copa del Mundo. También, fue la penúltima citación de Scaloni antes de que venza el contrato. No obstante, es muy probable que el DT renueve su vínculo y encabezará la era post-Messi, según manifestó en la conferencia de prensa de este martes en la antesala de los amistosos.