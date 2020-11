Patricio Monti le escribió una canción a Maradona Crédito: Captura de Video

"Rapero, ¿me podés hacer una canción?". La pregunta de Diego Maradona sorprendió a Patricio Monti, juvenil de Gimnasia y músico amateur, que debió rapear para todo el plantel y el cuerpo técnico en enero durante la pretemporada que se realizó en enero pasado en el predio de la AFA en Ezeiza. Su talento en el freestyle conmovió al entrenador del Lobo, que al día siguiente se acercó a su habitación y le pidió que le compusiera un tema. La propuesta lo sorprendió, pero no pudo decirle que no. Y ahora, tras el cumpleaños número 60 del Diez, el joven futbolista estrenó su creación titulada "Palabras del 10".

"Vos me pediste este tema y cómo no voy a cumplir. Si esa zurda encantadora nos hacía feliz. Tus maniobras deslumbraban un talento sin fin. Y que gracias a tu fútbol todo el pueblo es feliz", comienza la letra de la canción que fue escrita por Monti y en la que participaron su amigo Lucio Pacharotti, su papá Federico Monti y un grupo de amigos con los que disfruta de la música como hobby. Maradona, quien le había pedido la canción al mediocampista de 22 años, vio el video después del partido frente a Patronato en el inicio de la Copa Liga Profesional y quedó conmovido.

"El 15 de enero, en el día de mi cumpleaños, mis compañeros me pidieron si me paraba arriba de una silla a rapear. Pero la diferencia era que enfrente estaba en Maradona, imaginate la presión que tenía. Terminé de rapear, me aplaudieron y hubo un mini festejo. Y al día siguiente, Diego se acercó y me pidió si le podía hacer una canción para toda su familia. Me agarró desprevenido, pero le dije que sí, si me lo pedía le tenía que meter. Me puse a escribir, a ver sus mejores momentos, a investigar... y se la entregué tras el partido. Salió bien y la hicimos con mis amigos y mi papá. Estamos muy contentos", contó Monti en las redes sociales oficiales del Lobo.

A pesar de que el pedido había sido en enero, Diego no se olvidó: según contó el juvenil, que fue al banco frente a Patronato y tiene seis partidos jugados en primera, el DT llegó al vestuario, fue agasajado por los jugadores en su cumpleaños y dijo unas palabras para agradecer el cariño, pero luego le consultó directamente a Monti si la canción estaba lista. Así que, después del encuentro, se la mostraron y se estrenó en YouTube.

"Mi gusto por la música comenzó a los 13 años. Descubrí batallas de rap en las plazas y me empezó a gustar, empecé a investigar y a rapear y rimar con amigos. Desde ese momento, en mis momentos libres siempre le meto para distenderme. Tengo cosas escritas, escribo canciones y me despeja la cabeza", agregó el jugador.

"Cuando debuté en primera con el Indio Ortíz empezó a correr la bola de que yo rapeaba. Y en la primera concentración, que siempre te hacen decir unas palabras, a mí me pidieron rapear. Estaba el técnico, el presidente... se enteraron todos. Y desde ahí, en cada concentración o si hacemos un asado, siempre me piden que rapee. Aprovecho y muestro mi hobby en el club, porque además mis compañeros me apoyan. Pero mi cabeza está enfocada en el fútbol", cerró Monti.

