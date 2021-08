Paulo Dybala, capitán de Juventus y un comienzo con gol en el torneo italiano

Después de un mes de incomodidad, malestar y hasta frases picantes, Paulo Dybala necesitó apenas dos minutos para despachar todos los rumores y las polémicas por su designación como capitán de Juventus. Dos minutos, nada más. Ese es el tiempo que le tomó al argentino meter su primer gol de la temporada y abrir el marcador en el triunfo parcial de la Vecchia Signora sobre Udinese por 2 a 0 en el arranque de la Serie A de Italia.

Dybala, de 27 años y que llegó al equipo de Turín en 2015, es el jugador con más antigüedad en el equipo. Y por ese motivo el entrenador Massimiliano Allegri le otorgó la capitanía.

El cordobés, poco a poco, alcanzó su mejor versión. Después de una temporada 2020/21 con problemas por el contagio de Covid-19 y algunas lesiones, parece haberse recuperado por completo.

En la primera acción del partido, Dybala se metió en el área con determinación entre cuatro jugadores. El turco Tolgay Arslan, los brasileños Rodrigo y Walace, y el neerlandés Bram Nuytinck lo rodeaban. Recibió un pase de Rodrigo Bentancur y, de cachetada, puso la pelota al lado del palo.

También fue fundamental con un fantástico pase de 40 metros que le dio al colombiano Cuadrado, autor del segundo tanto. El mejor comienzo de temporada que se podía imaginar.

Giorgio Chiellini está desde 2005 en el club. Y muy probablemente reciba el brazalete de capitán cuando se reincorpore a la titularidad del equipo. Pero entre su participación en la Eurocopa con la selección de Italia, y la demora de la renovación de su contrato con la Juve, arrancó el torneo en el banco de suplentes.

Y no fue el único. Cristiano Ronaldo también fue al banco de suplentes. El caso del portugués es bastante polémico. Según la versión oficial del club, no hay nada más que una puesta a punto en su forma física. Pavel Nedved, vicepresidente del equipo, comentó: “Es una decisión compartida con el técnico porque estamos en el inicio de temporada, es normal que la condición aún no esté en su mejor momento”.

El gran pase de Dybala para el segundo gol de Juventus

Pero en el fondo todos creen que la insistencia de CR7 para abandonar Juventus y los rumores de salida que también resonaron durante todo el mercado, arrojó como resultado este castigo inicial. Pese a que Allegri desmintió cualquier doble interpretación de la situación. “Su voluntad de irse del Juventus nunca existió. Hablamos y aclaramos el tema”, dijo.

Lo cierto es que Allegri es un hombre que no se anda con muchas vueltas. Si quiere tomar una decisión lo hace con una independencia enorme. Y se hace respetar.

De regreso al tema de la capitanía de Dybala, el tema comenzó en los partidos amistosos de pretemporada, el momento en el que el argentino recibió la distinción. Cuando los periodistas le preguntaron sobre el supuesto enojo de Leonardo Bonucci porque no recibió él la cinta, el entrenador disparó: “Si quiere una cinta de capitán, que compre una y se vaya a la calle a jugar con ella. Los capitanes se eligen mirando el tiempo de permanencia en el club. Chiellini es el primero, luego está Dybala. La cuenta de Leo se ha reiniciado de cero desde que volvió”.

Paulo Dybala empezó con un gol en la temporada de Juventus Andrea Bressanutti - LaPresse

Aquí es necesario aclarar que si bien Bonucci (que tiene 34 años y también fue titular), llegó a Juventus cinco años antes que Dybala, interrumpió su participación en el club para jugar en Milan en la temporada 2017/18.

Sólo dos argentinos habían sido capitanes de Juventus. El primero fue Luis Monti, entre 1935 y 1938; el segundo, Omar Sívori, entre 1963 y 1965. Lo curioso es que, al igual que Cristiano Ronaldo, Dybala estuvo a punto de irse de Juventus. Entre su bajo rendimiento y el protagonismo que perdió por la llegada de Cristiano Ronaldo, los rumores lo ubicaron primero en el fútbol español y luego en la Premier League. Pero conforme transcurría el receso y el mercado se movía, Dybala seguía entrenándose con Juventus.

La reanudación del calcio para el equipo este domingo, en Udine, encontró en el banco de suplentes a dos pesos pesado: Chiellini y Cristiano Ronaldo. La prensa italiana no hace otra cosa que elucubrar interpretaciones acerca de eso. A Allegri nada parece importarle. Tiene el control del equipo. Lo asume y lo demuestra con determinaciones impactantes. Y su capitán, por ahora, es Paulo Dybala.

Paulo Dybala es un referente de Juventus y su continuidad lo llevó a obtener la capitanía MIGUEL MEDINA - AFP

LA NACION