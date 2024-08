Paulo Dybala, en una encrucijada: un club árabe presentó una millonaria oferta para llevárselo de Roma

Escuchar

¿Se animará Paulo Dybala a dar el paso que lo saque de una de las ligas más atractivas del mundo para llegar a otra en pleno crecimiento económico pero sin peso deportivo? La noticia está en el aire y cuenta que el Al Qadsiah, club de Arabia Saudita, está realizando gestiones para llevarse al delantero cordobés, una de las grandes figuras de la Roma. Según el italiano Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases, la entidad árabe quiere negociar con los italianos la salida del integrante de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, aunque este aún no se pronunció en favor de la transferencia.

Es una seria disyuntiva para el atacante de 30 años, que en los últimos meses sufrió con la noticia de que quedaba fuera de la convocatoria de Lionel Scaloni para la Copa América. Dybala es consciente de que para regresar a la selección debe tener continuidad. Hace un par de meses, el cordobés tuvo una charla con el director técnico de Roma, Daniele De Rossi, en la que le habría manifestado su deseo de continuar en el club romano y de solo estar dispuesto a partir en el caso de que lo buscara algún otro equipo en condiciones de disputar la Champions League.

Paulo Dybala festeja junto a Daniele De Rossi AS Roma

Sin embargo, Dybala fue anoticiado de que no será titular en el estreno de la nueva temporada de la Serie A, en el que Roma se medirá con Cagliari. En Italia creen que Roma quiere la salida del futbolista argentino, que llegó de Juventus al club de la capital -en calidad de libre- en 2022. Desde entonces disputó 77 encuentros, anotó 34 goles y aportó 18 asistencias. En coincidencia con la expiración de la cláusula de salida de 12 millones de euros, llegó el interés de Al Qadsiah, el mismo club que acaba de incorporar al mediocampista Ezequiel Equi Fernández, por quien le pagó a Boca 20 millones por la rescisión de su contrato. La propuesta económica es suculenta: se habla de 100 millones por un contrato de cuatro años.

Según La Gazzetta dello Sport, Dybala habría rechazado a principios de agosto una primera oferta de los árabes, que ahora volvieron a la carga. Para los romanos, el actual vínculo de Dybala se ha vuelto demasiado oneroso: un sueldo anual de 9 millones de euros (con bonos incluidos) y la posibilidad de que, por contrato, se active la cláusula de un año más. Las señales son claras. El cordobés no fue titular en el reciente amistoso ante Everton y el DT, De Rossi, no anduvo con vueltas cuando se lo consultó por la continuidad del delantero: “Yo no ato a nadie, quien quiera irse es libre de hacerlo”.

Dybala fue noticia en las últimas semanas por cuestiones extrafutbolísticas: el casamiento con su novia de varios años, Oriana Sabatini. También apareció en estos días feliz por la incorporación de otro argentino a la Roma, el delantero marplatense Matías Soulé, con quien habló particularmente para convencerlo de dar el gran paso.

Matías Soulé, Leandro Paredes y Paulo Dybala X

Siempre activo en sus redes sociales, este lunes el cordobés compartió en su cuenta de Instagram un video en el que recordaba los 13 años de su debut con la camiseta de Instituto. “Se cumplen 13 años de mi debut en Alta Córdoba. Una fecha que no voy a poder olvidar nunca, una fecha que recuerdo con muchas emociones. Fue un año increíble para mí, poder cumplir el sueño de mi vida y con todos ustedes en la tribuna”, dice su voz en el video. Y cierra con un mensaje que ilusionó a todos los simpatizantes de la Gloria: “Ojalá podamos vernos pronto”. En las últimas horas, sus publicaciones de Instagram se poblaron de comentarios de hinchas de Roma pidiéndole que se quede.

LA NACION

Temas Paulo Dybala