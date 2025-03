Oriana Sabatini volvió a hablar de la ausencia de su tía Gaby en su casamiento y cruzó a Ángel de Brito

Pasaron ocho meses desde que Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en marido y mujer. Sin embargo, hasta la actualidad, su casamiento de ensueños aún es tema de conversación, particularmente por el drama familiar que giró alrededor del evento. ¿Qué sucedió? La extenista Gabriela Sabatini no asistió a la boda de su sobrina en medio de rumores de una fuerte disputa con su hermano, Osvaldo Sabatini, y su familia. Ahora, la cantante volvió a pronunciarse sobre la ausencia de su tía y fue lapidaria.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio de 2024 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, ante 300 personas. En la previa, comenzaron a circular fuertes rumores de que Gabriela Sabatini podría no estar presente e incluso trascendió que existía una disputa con su hermano y su cuñada Catherine Fulop. Finalmente, Ova confirmó que su hermana no iba a asistir. A partir de ese momento trascendieron varias versiones sobre la pelea y todos, menos la extenista, se pronunciaron al respecto.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio de 2024 en Buenos Aires (Foto: Instagram @orianasabatini)

Esta semana, Oriana pasó por Ángel responde (Bondi Live) y habló con Ángel de Brito sobre la ausencia de su tía en su boda. “Cuando fue tu casamiento, obviamente fue noticia que no vino Gaby”, comentó el conductor, pero la cantante lo interrumpió: ¿Te puedo corregir algo que dijiste? Es mentira que no le mandé la invitación, algo así dijiste, ¿no?“.

“No sabés ni lo que dije. Me estás corrigiendo y no sabés lo que dije”, retrucó de Brito. “Como que le habías mandado el ‘save the date’ pero no la llamaste y le dijiste: ‘che tía, vení‘“, le explicó. A partir de esto, Oriana hizo un comentario que no pasó inadvertido: ”¿Cómo la iba a llamar si no veníamos hablando igual? Le mandé el mensaje personalizado que le mandé a mi familia. Después al resto de la gente obviamente le mandé una lista de difusión".

Gabriela Sabatini no asistió al casamiento de su sobrina mayor, Oriana Sabatini, con Paulo Dybala, (Fuente: Instagram/@sabatinigaby)

La influencer amagó con mostrar el mensaje que le mandó a su tía antes de su casamiento, pero finalmente prefirió no hacerlo. Sin embargo, demostró una actitud categórica respecto al tema. “Tampoco veo necesario hablar porque yo no tengo nada que probarle a nadie. Si me enoja un montón que traten a mi familia de chorra cuando es un chequear y te das cuenta de que no es así“, sostuvo. Esto fue a partir de que trascendió que la pelea entre los Sabatini pudo haber sido presuntamente por cuestiones económicas.

“Yo pregunté muchas veces qué pasaba, pero bueno...”, comentó Oriana, quien dio a entender que no sabe del todo los motivos de la disputa. A su vez, sostuvo que era “una lástima” que estuvieran todos peleados y que le gustaría que se reconciliaran.

A principios de este año, Osvaldo Sabatini se refirió públicamente a la ausencia de su hermana a la boda de Oriana y Paulo Dybala y sostuvo que eran situaciones familiares muy tristes. “Espero que se resuelvan rápido porque a mí me gusta la familia unida siempre. Cada uno tiene sus tiempos y hay que respetarlos”, dijo en diálogo con Intrusos (América TV) y aunque no reveló si estaba o no en contacto con Gabriela, afirmó que él está “programado para cuidar” a las personas que quiere. “Así como lo hago con mis hijas y con mi esposa, lo hice con mis padres y con mi hermana”, expresó. Por su parte, la extenista nunca se pronunció sobre el casamiento de su sobrina, ni tampoco sobre el distanciamiento que tiene con su hermano y su familia.