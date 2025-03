El mensaje de Oriana Sabatini tras la operación de Paulo Dybala

Este miércoles, Oriana Sabatini enterneció a sus seguidores al compartir un emotivo posteo dedicado a Paulo Dybala, quien fue operado tras sufrir una lesión que lo mantiene alejado de las canchas. En la imagen, la cantante aparece abrazada a su marido, que se encuentra en plena recuperación en la cama de una clínica, lo que refleja el fuerte vínculo que los une en este momento delicado para el campeón del mundo.

La intervención quirúrgica a la que fue sometido Dybala se debió a una lesión en el tendón semitendinoso de su muslo izquierdo, una dolencia que no solo lo dejó fuera de las canchas con la Roma, sino que también le impidió formar parte del plantel de la selección argentina en la reciente doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Esta baja representó un golpe tanto para el equipo nacional como para el propio jugador, que atravesaba un buen presente futbolístico.

El emotivo posteo de Oriana Sabatini para Paulo Dybala tras la operación (Captura: Instagram @orianasabatini)

En medio de esta delicada situación, Oriana Sabatini le dedicó unas tiernas palabras a su esposo: “Mi bebé guerrero, dale que dentro de poquito volvés a las pistas. Te amo con toda mi alma”. Sin lugar a dudas, la respuesta del futbolista no tardó en llegar y conmovió a sus seguidores. “Te amo con todo mi corazón”, comentó en la publicación.

La respuesta del futbolista no se hizo esperar (Captura: Instagram)

La publicación no pasó inadvertida entre los miles de fanáticos de la pareja, quienes reaccionaron con una lluvia de mensajes llenos de cariño, apoyo y buenos deseos para la pronta recuperación del delantero.

También, aparecieron los mensajes de sus amigos y seres queridos, como Catherine Fulop, quien le dedicó unas tiernas palabras a su yerno: “¡Elloooos! Pronta recuperación”. En esa misma línea, Homero Pettinato se sumó a los buenos deseos con su característico entusiasmo: “¡Vamo guerreerooo!”.

“¡Ay, qué lindos! ¡Todo va a salir bien! ¡Dios los bendiga!”; “La carita de cansada de ella, pero porque estuvo ahí y no le soltó la mano nunca”; “¡Pronta recuperación, joyaaaa! ¡Tenés a la mejor compañera a tu lado!” y “Recuperate pronto, mi Paulino, no puedo esperar a verte en el campo”, fueron algunas de las reacciones más destacadas por parte de los fans, que no dudaron en expresar su admiración por la pareja y sus deseos de pronta recuperación para el futbolista.

El comunicado del futbolista tras su confirmarse su lesión (Captura: Instagram @paulodybala)

Dybala, por su parte, se había manifestado días atrás sobre la operación, ya que, mediante un comunicado en sus redes sociales, expresó: “Antes que nada, quiero agradecerles de corazón por el cariño y apoyo que siempre me brindan. Tras los resultados de los estudios y después de evaluar diferentes opciones, he decidido someterme a una intervención ahora para regresar lo antes posible. Aunque estaré fuera de la cancha por un tiempo, seguiré apoyando a mis compañeros de la Roma en esta fase crucial del campeonato y a nuestra selección, a la que alentaré como un hincha más en estos partidos de clasificación. Volveré pronto, aún más fuerte, lo prometo. ¡Nos vemos en la cancha!“.