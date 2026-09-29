Paulo Dybala y Nahuel Molina no estarán en la despedida de Lionel Messi por decisión de la Roma, su club

Malas noticias para Lionel Scaloni y, sobre todo, Lionel Messi. Dos de los campeones del mundo en 2022 que habían sido invitados a la despedida del 10 de la selección argentina no serán autorizados por su club. Se trata de Paulo Dybala y Nahuel Molina, futbolistas de la Roma italiana. Tanto el atacante como el lateral derecho estarán ausentes del festejo, que se realizará el próximo 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental con un partido entre la Argentina y Benín.

“La AS Roma anuncia que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento organizado en Argentina con motivo del partido entre Argentina y Benín, previsto para el 6 de octubre”, señaló el club italiano en un comunicado de prensa. Y agregó: “El club reconoce la importancia de esta ocasión para ambos jugadores, quienes mantienen un vínculo con Lionel Messi y fueron sus compañeros en la conquista del Mundial de 2022″.

La Roma continuó con los motivos: “La decisión del Club responde a motivos deportivos y logísticos, concretamente a la duración del viaje intercontinental y a la cercanía de los próximos compromisos oficiales. La Roma tiene en muy alta estima a Lionel Messi y a su extraordinaria trayectoria, y desea tanto a él como a la Asociación del Fútbol Argentino que disfruten de una velada especial”.

Nahuel Molina en su debut con Roma

Cabe destacar que ni Molina -suspendido por 7 partidos luego de los incidentes en la final del Mundial- ni Dybala estaban convocados para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Otros campeones del mundo en 2022 como Rodrigo De Paul o Nicolás Otamendi sí están en la nómina.

Matías Soulé, padre primerizo

Otro futbolista de la Roma, Matías Soulé, debió abandonar la concentración del equipo argentino en Ezeiza para recibir a su primer hijo, Bautista. “Bautista Soulé. “Bienvenido, amor de nuestras vidas, no sabes cuánto te amamos”, escribieron los padres en conjunto. Los felices padres publicaron fotos del bebé y una incluso en la que se puede ver a los tres en el quirófano.

Uno de los jugadores de la selección argentina fue padre por primera vez y tuvo que retirarse de la concentración. @matiassoule11

Paulo Dybala, compañero del jugador en el club italiano, no demoró en dejar su saludo: “Qué ganas de conocer a Bauti”. También le dejó un mensaje Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, con quien el ahora capitán de Boca compartió plantel con Soulé. “Felicidades, chicos. Qué hermosa familia. ¡Los queremos!“, escribió.

Soulé es un futbolista de 23 años que se desempeña como extremo derecho o mediocampista ofensivo en Roma, de la Serie A de Italia, y en la Selección Argentina. Nació en Mar del Plata y se destaca por su técnica de perfil zurdo y su gran proyección internacional. En el inicio de esta temporada, el marplatense marcó dos tantos y dio una asistencia.

Uno de los jugadores de la selección argentina fue padre por primera vez y tuvo que retirarse de la concentración. @matiassoule11

Scaloni lo convocó por primera vez a los 18 años, cuando Soulé todavía jugaba en las categorías juveniles de Juventus y no había debutado en la primera división del club italiano. En esa doble fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (ante Uruguay y Brasil) no llegó a ingresar y formó parte del banco de suplentes. En 2023, Javier Mascherano lo convocó para disputar el Mundial sub-20 organizado en Argentina. Posteriormente, se integró al proceso de la Sub-23 en amistosos.