Pekerman reveló un dato desconocido del debut de Messi con la selección Argentina: “Lo he tenido reservado mucho tiempo”

José Néstor Pekerman, máximo responsable del éxito argentino en los seleccionados Sub 20 entre 1995 y 2007, reveló un detalle hasta ahora desconocido sobre un momento trascendental en la historia del fútbol argentino: el debut de Lionel Messi con la casaca albiceleste.

Se trata de lo que ocurrió el 29 de junio de 2004, en un amistoso ante Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors. Entonces, ante menos de 500 personas, la Pulga dio su primer paso con la camiseta de la Argentina. Aquel partido, que se organizó estratégicamente para “blindarlo” ante el interés de España, se convirtió en una historia ampliamente conocida. Sin embargo, José aportó un dato que no se sabía.

“Habíamos ido con un Sub 17 al Mundial de Finlandia. Perdemos la semifinal con España y el técnico rival le dice a Hugo (Tocalli): ‘Si hubiera venido el que juega en Barcelona, ustedes habrían sido campeones’”, contó Pekerman en el programa Líbero, que emite TyC Sports.

Ese nombre, el de un joven Messi de 16 años, comenzó a dar vueltas en la cabeza del cuerpo técnico argentino. Con un video que Claudio Vivas había conseguido y un viaje al Leganés, donde Pekerman tuvo la oportunidad de ver a Messi en un partido del Barcelona contra el Alcorcón, la confirmación fue inmediata.

“No tuve ninguna duda. Hablé con Tocalli y le dije: ‘Hay que hacer el partido por la ley famosa de la FIFA. Si juega para España un solo partido, lo perdemos’”. Y entonces llegó la revelación, el dato desconocido, el guiño a la historia: “Hubo dos partidos, pero el primero fue en el estadio de Argentinos, a solicitud mía”, confesó Pekerman.

Messi en acción en su partido debut ante Paraguay, en la cancha de Argentinos Archivo

El escenario no fue casualidad. Pekerman sintió que lo de Messi podía ser algo grande, por lo que optó porque su estreno sea sobre el mismo césped en el que en 1976 había debutado Diego Maradona. Y también jugó a favor su pasado: José se había formado en el club de la Paternal.

Según el histórico entrenador, hubo un precio por la gestión: “Julio Grondona me dijo: ‘Ja, ya sé por qué te moviste. Querías que jugara ahí’”. Y así fue. Messi, con la camiseta número 17, marcó un gol en la victoria 8-0 ante Paraguay, asistió en dos más y dejó una huella imborrable.

La posibilidad de que Messi jugara para España era real. De hecho, el entrenador Vicente del Bosque ya estaba siguiendo de cerca al juvenil rosarino. Pekerman, que vivió en primera persona la repercusión de su actuación, recordó la reacción en la tribuna: “Escuchaba a los españoles decir: ‘Cómo juega este chaval, ahora seguro de la selección lo van a llamar’. Se deben estar lamentando tremendamente”.

Hoy, con Messi campeón del mundo y bicampeón de América, esa gestión temprana de Pekerman cobra aún más valor. Argentina aseguró para siempre a su máximo ídolo, en una historia que, hasta ahora, guardaba ese capítulo inédito.

Lionel Messi en el banco de suplentes durante un partido del Mundial 2006 ante Alemania

Además, en esa misma entrevista el entrenador destacó el aporte de Estudiantes de La Plata al fútbol argentino: “Yo a los chicos les dije: ´¿Saben muchachos donde vamos a entrenar? En el country de Estudiantes´. Y ante algunas quejas les dije: ´Chicos, yo no soy de Estudiantes. Pero Estudiantes cambió la historia del fútbol argentino. Fue campeón del mundo en Manchester. La palabra ´Mística´ es de Estudiantes´”.

También se refirió a un momento doloroso que le tocó vivir tras la eliminación ante Alemania en el Mundial 2006: “Nos vamos invictos, 11 goles a favor, dos en contra. No podés hablar de derrota digna, tenés bronca, pero los jugadores sabían lo que pasó. Decían: ‘Si estaba Román (Riquelme), aguantaba la pelota, pasaba el tiempo y ganábamos’. Algo improbable. ‘Si entraba Messi hacía el mismo gol que Maradona y hacíamos el segundo’. También improbable. Queríamos ganar, no quería aguantar la pelota. Y Román se me cansó, ¿cuántas veces lo voy a decir?”

Por último, Pekerman compartió sus sensaciones cuando vio que a la Pulga lo expulsaron a los pocos segundos de haber ingresado ante Hungría, en su debut oficial con la selección mayor: “Fue dramático. Cuando el árbitro lo llama y le saca la roja no lo podíamos creer, llevaba un minuto y segundos en el partido. Él empieza a llorar. Le dije al árbitro: ‘Usted va a quedar en la historia por expulsar al mejor jugador del mundo de la década próxima’”.

El codazo que le valió la expulsión a Messi en su debut oficial con la selección argentina

