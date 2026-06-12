La agenda de la TV del viernes: el día 2 del Mundial y los ensayos de la Fórmula 1 en Barcelona
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 12 de junio de 2026.
FÚTBOL
Mundial 2026
- 16 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
- 22 Estados Unidos vs. Paraguay. TyC Sports, Paramount +, DSports (1610 y 109)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 8.30 Práctica 1 del Gran premio de Barcelona. Disney+ y Fox Sports
- 12 Práctica 2 del Gran premio de Barcelona. Disney+ y Fox Sports
RUGBY
Super Rugby Américas
- 19 Dogos XV vs. Tarucas. La semifinal. ESPN 3
- 21 Pampas vs. Capibaras XV. La semifinal. ESPN 3
VÓLEIBOL
Nations League Masculino
- 20 Irán vs. Argentina. DSports (1614)
CICLISMO
- 10 Tour of Auvergne-Rhone-Alpes. La etapa 6. ESPN3
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