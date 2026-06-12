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La agenda de la TV del viernes: el día 2 del Mundial y los ensayos de la Fórmula 1 en Barcelona

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Julio Enciso, jugador de la selección de Paraguay, que debuta en el Mundial 2026 ante uno de los anfitriones
Julio Enciso, jugador de la selección de Paraguay, que debuta en el Mundial 2026 ante uno de los anfitrionesJorge Saenz - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 12 de junio de 2026.

FÚTBOL

Mundial 2026

  • 16 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina. Paramount +, DSports (1610) y Flow (109)
  • 22 Estados Unidos vs. Paraguay. TyC Sports, Paramount +, DSports (1610 y 109)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 8.30 Práctica 1 del Gran premio de Barcelona. Disney+ y Fox Sports
  • 12 Práctica 2 del Gran premio de Barcelona. Disney+ y Fox Sports
Franco Colapinto comienza la acción de lo que será el fin de semana en Barcelona
Franco Colapinto comienza la acción de lo que será el fin de semana en BarcelonaYVES HERMAN - POOL

RUGBY

Super Rugby Américas

  • 19 Dogos XV vs. Tarucas. La semifinal. ESPN 3
  • 21 Pampas vs. Capibaras XV. La semifinal. ESPN 3

VÓLEIBOL

Nations League Masculino

  • 20 Irán vs. Argentina. DSports (1614)

CICLISMO

  • 10 Tour of Auvergne-Rhone-Alpes. La etapa 6. ESPN3
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