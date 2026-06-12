Mundial 2026, EN VIVO: la inauguración en EE.UU. y Canadá, los partidos de hoy y las últimas noticias, este viernes 12 de junio
El minuto a minuto con todas las novedades de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
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Brito, defensor central de de Brasil que ganó el Mundial 1970, murió a los 86 años
La Confederación Brasileña de Fútbol anunció que Brito falleció el jueves aunque no proporcionó detalles adicionales. Brito disputó 61 partidos con la selección nacional entre 1964 y 1972, incluido uno en la Copa del Mundo de 1966, y en ese periodo formó una sólida defensa junto a Wilson Piazza, consignó la agencia de noticias AP.
“Brito nos dejó tras una carrera en la que fue uno de los mejores defensores en la historia del fútbol brasileño”, dijo el presidente de la confederación, Samir Xaud, en un comunicado. ”Su contribución a la victoria en la Copa del Mundo de 1970 será recordada eternamente por todos nosotros”.
Marcelo Bielsa en el Mundial: la entrevista incómoda y un abrazo de gratitud
¿Qué le pasa a Marcelo Bielsa? ¿Por qué dio una extraña entrevista de pie y con monosílabos antes del Mundial? ¿Por qué por primera vez permite que lo graben con cámaras en su oficina de trabajo? No habrá respuestas. No le gusta que se conozcan sus pensamientos más allá del fútbol (e incluso muchos de los que tiene dentro de su actividad). Y menos en un momento tan crucial de su trabajo con el seleccionado uruguayo. Pero hay indicios. Mensajes que él mismo dio en el tiempo. Son como pistas que los generadores de contenidos, los periodistas y la opinión pública en general utilizarán para hacer las interpretaciones que él tanto detesta.
HABLÓ BIELSA 🇺🇾— DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 10, 2026
El DT de Uruguay charló con @solesejas y respondió algunas de las dudas más importantes de la Selección Uruguaya de cara al #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/khoz7x1AdX
Eligió ser un personaje misterioso. Da la sensación de que preferiría que no se hable de él. Sin embargo con sus comportamientos hace exactamente lo contrario. Genera intriga, despierta curiosidad y hasta gracia. Se vuelve viral por sus gestos, por sus respuestas. Es comidilla frecuente en la usina de entretenimiento de las redes sociales.
Mundial 2026: la selección argentina se complica para el debut por las lesiones en la defensa
KANSAS CITY (Enviado especial).- La escena se repite desde que la selección llegó a Kansas City. Cada entrenamiento tiene, además de los ejercicios con pelota, un rincón reservado para los trabajos diferenciados. Al principio fueron Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz, que se recuperaban de sus lesiones. Después se sumó Leandro Paredes. Más tarde, Nicolás González. Y este jueves fue Nicolás Tagliafico el que agregó un nuevo motivo de preocupación. Faltan apenas cinco días para el debut frente a Argelia y la selección argentina, que futbolísticamente llega en buena forma, fuera de la cancha todavía no logra vivir una preparación tranquila.
Raúl Jiménez se fracturó el cráneo en una cancha, perdió a su padre hace tres meses y anotó su primer gol en un Mundial
Sonó el himno de México antes del partido inaugural y la emoción puso a prueba su temple. Convirtió de cabeza el 2-0definitivo en el triunfo sobre Sudáfrica y en medio de su festejo, cercano a los hinchas en un estadio Azteca repleto, señalando hacia el sector en el que estaba su familia mientras formaba un corazón con sus manos y agradeciendo hacia el cielo, se conmovió, en medio de los abrazos con sus compañeros. Para Raúl Jiménez, el inicio del Mundial 2026es el día con el que soñó por 35 años y, muy especialmente, los últimos seis, tras una fractura de cráneo jugando en la Premier League que súbitamente puso en suspenso su carrera deportiva y su vida en riesgo.
La cicatriz que le dejó el choque de cabezas con el brasileño David Luiz en noviembre de 2020 en un duelo entre Wolverhampton, su equipo por entonces, y Arsenal es permanente (y la intenta ocultar debajo de la vincha que lleva). “No recuerdo nada de ese día, sólo que llegamos al estadio. Después, es como si no hubiera existido nada para mí”, recrea cuando se le pregunta por aquel suceso en el que quedó inconsciente, con hemorragia cerebral, y lo alejó de la pelota por un año. Su grito de este 11 de junio con dedicatoria a su padre, fallecido hace exactamente tres meses, que encontró consuelo en los fanáticos que lo arroparon con una ovación cuando dejó escapar sus lágrimas, también quedarán para siempre. Se lo había prometido. De los más de 200 que marcó en toda su carrera como profesional fue el más anhelado.
Una fiesta inaugural sin brillo y sin fútbol: así se vivió en México la apertura del Mundial más grande de la historia
CIUDAD DE MÉXICO.-México abrió el Mundial de los tres países. El de los 104 partidos que se disputan en un territorio enorme, con problemas internos y tensiones entre los gobiernos anfitriones. Tras una ceremonia inaugural sencilla y sin brillos comparada con las últimas, especialmente las de Qatar 2022, Brasil 2014 o Sudáfrica 2010, el estadio Azteca marcó el hito de convertirse en anfitrión de una Copa del Mundo por tercera vez.
Los días previos a la inauguración se vivieron a pura tensión en la capital mexicana. Una marcha de maestros que amenazó con boicotear el inicio del Mundial finalmente fue neutralizada y debió realizarse en el centro de la ciudad, donde unas 45 mil personas colmaron la plaza de El Zócalo en el fan fest. En paralelo, familiares de personas desaparecidas se manifestaron en las inmediaciones del Azteca para reclamar justicia.
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