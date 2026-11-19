BELO HORIZONTE.– Durante las últimas semanas, la camiseta de Atlético Mineiro tuvo un espacio vacío que decía mucho más que cualquier publicidad. Allí, en el lugar más codiciado por las empresas, donde hasta comienzos de octubre aparecía el nombre de una casa de apuestas, el club brasileño exhibía involuntariamente las consecuencias de una decisión que sacudió al negocio del fútbol en el país. Y todo ocurrió mientras el equipo de Eduardo Domínguez se preparaba para enfrentar a Boca en la final de la Copa Sudamericana.

La historia, de por sí, se cuenta en cifras millonarias. En diciembre de 2024, Atlético había anunciado con orgullo el mayor contrato de patrocinio de su historia. La empresa H2Bet pagaría 180.000.000 de reales (unos 30.000.000 de dólares) durante tres temporadas, unos 60 millones por año, con bonificaciones que podían elevar el acuerdo por encima de los 200 millones en el mejor de los escenarios. Toda una demostración del poder económico que habían adquirido las casas de apuestas dentro del fútbol brasileño.

Pero el negocio terminó antes de tiempo y de un tirón. El 25 de septiembre, el gobierno brasileño publicó una medida provisoria que prohibió la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija en todo el territorio nacional. La decisión obligó a los clubes a revisar contratos que, hasta entonces, parecían formar parte de una estructura comercial consolidada y normalizada.

Atlético disputó su último partido con H2Bet estampado en la camiseta el 3 de octubre, frente a Red Bull Bragantino. Al día siguiente, ambas partes anunciaron el final de la relación. El contrato todavía tenía más de un año de vigencia y el club se quedó sin el patrocinador que ocupaba el espacio principal de su uniforme. ¿Y ahora, qué? Es lo que se preguntaban los dirigentes de la institución belorizontina.

No fue un problema exclusivo de Atlético, claro está. Durante los últimos años, las casas de apuestas se habían convertido en protagonistas del financiamiento del fútbol brasileño, con contratos que desplazaron a empresas de sectores tradicionales y elevaron considerablemente el valor comercial de las camisetas.

La dimensión del impacto quedó expuesta esta semana. En una reunión con representantes de clubes de las series A y B (primera y segunda división profesional), la Confederación Brasileña de Fútbol presentó estimaciones de pérdidas superiores a los 2.000 millones de reales (unos 342 millones de dólares) hasta 2030. Según los cálculos de la entidad, solamente en 2026 dejó de percibir 215 millones vinculados a contratos afectados por la nueva normativa, mientras que para 2027 proyecta otros 420 millones.

Son cifras presentadas por la propia CBF, que busca discutir alternativas para reducir el impacto de la prohibición. No representan necesariamente pérdidas ya concretadas por todos los clubes, pero permiten comprender la magnitud de un cambio que obligó al fútbol brasileño a revisar su modelo comercial.

En Atlético, la urgencia coincidió con el momento de mayor exposición internacional de la temporada. Una final contra Boca, transmitida a distintos países, representa una oportunidad comercial difícil de repetir. Sin embargo, durante semanas, el Galo no consiguió reemplazar el acuerdo que había perdido. Cada día que pasaba reducía el margen para negociar el espacio más valioso de su camiseta ante una jornada de máxima exposición como lo será la final de Barranquilla.

El Atlético anuncia una colaboración puntual con @solidesoficial para la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors, el 21 de noviembre! Sólides, que ya es socio del «Galo», incluirá su logotipo en un lateral de la camiseta blanquinegra para la final. x.com/Atletico

El lunes, sin embargo, anunció una primera solución. Sólides, una empresa de tecnología y gestión de recursos humanos nacida en Minas Gerais, ocuparía un espacio lateral de la camiseta exclusivamente durante la final ante los de Rodolfo Arruabarrena. La asociación también contempla acciones promocionales y beneficios para los socios del club. Era una solución puntual, que permitía aprovechar la exposición de la final, pero dejaba vacante el espacio comercial más importante de la camiseta.

La novedad, por fin, llegó este miércoles, apenas tres días antes del partido. Fue como esa lluvia que cae en plena cosecha después de un largo período de sequía. Atlético anunció que Torcedor Premiado, un programa de suscripciones desarrollado por la empresa brasileña CRMBonus, ocupará el lugar de patrocinador principal en la final frente a Boca que lucirá, justamente, la publicidad de una casa de apuestas en su azul y oro.

El acuerdo, muy fresco aún, tiene una duración de tres años y un potencial de ingresos de 75.000.000 de reales (unos USD 13 millones). Pero existe una diferencia fundamental respecto del contrato anterior: no se trata de una suma fija garantizada. El dinero que recibirá Atlético dependerá de cuántos hinchas se incorporen al programa y de los ingresos que generen sus suscripciones. “Esta asociación es un paso importante en la estrategia comercial del Galo porque une una marca con potencial de conexión directa con nuestra hinchada a un modelo de negocio que genera valor para ambas partes. Torcedor Premiado fortalece nuestros ingresos y, al mismo tiempo, involucra a los hinchas de Atlético a través de beneficios” explicó Márcio Freire, vicepresidente de Negocios del albinegro mineiro.

O NOVO PATROCINADOR CHEGOU! ⚫⚪ E quem for torcedor premiado do Galo vai ganhar: 500 Vale Bonus por mês + sorteios de até R$1 milhão em prêmios, você quer?



Atlético e Torcedor Premiado entram em campo juntos em busca do título continental para trazer sorte e levar mais… pic.twitter.com/oH3QWqU0Af — Atlético (@Atletico) November 18, 2026

La mecánica es sencilla. El primer mes cuesta 1,90 reales (32 centavos de dólares) y los siguientes, 19,90 (USD 3,40). A cambio, los participantes reciben créditos digitales para utilizar en descuentos de productos y servicios de distintas empresas. También pueden sumar beneficios de acuerdo con la cantidad de goles que convierta Atlético en determinadas competencias. La final contra Boca ya estará incluida en ese sistema.

El programa contempla, además, promociones con premios que se rigen por la normativa brasileña de promociones comerciales y la Lotería Federal. Según la información oficial, no requiere apostar dinero al resultado de los partidos ni realizar pronósticos deportivos. La distinción en este caso no es menor; Atlético perdió a una empresa de apuestas como patrocinador principal y encontró una alternativa comercial vinculada directamente con el consumo y la participación de sus hinchas.

La presentación de Torcedor Premiado. Foto: Difusión Atlético Mineiro. Difusión Atlético Mineiro

La camiseta, en ese sentido, cuenta una transformación más amplia. Hasta hace pocas semanas, una casa de apuestas pagaba decenas de millones de reales para utilizar la exposición del club como herramienta de captación de clientes. Ahora, el nuevo acuerdo busca convertir a esa misma hinchada en una fuente directa de ingresos recurrentes.

Cabe resaltar que el modelo no es completamente nuevo en Brasil. CRMBonus ya desarrolló asociaciones similares con Flamengo, Corinthians y Santos, otros clubes que poseen grandes bases de seguidores. La novedad está en la velocidad con la que Atlético debió encontrar una alternativa y en la oportunidad elegida para presentarla; nada más y nada menos que una final continental contra uno de los equipos más populares del continente.

⚠️ Flamengo acerta patrocínio para o meião onde receita dependerá do engajamento da torcida; estimativa é de render mais de R$ 100 milhões.



O Rubro-Negro fechou acordo com a CRMBonus, empresa de tecnologia especializada em CRM e fidelização. A marca estampará no meião o… pic.twitter.com/EYilpD6VtO — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 16, 2026

El contrato también tiene una particularidad. Torcedor Premiado aparecerá en el pecho de la camiseta solamente durante la definición de la Sudamericana. Después pasará a la parte delantera del pantalón, mientras el club continuará teniendo disponible su principal espacio publicitario para negociar otro patrocinio. Es decir, Atlético consiguió una nueva fuente potencial de ingresos, pero todavía no reemplazó en forma permanente el contrato que tenía con H2Bet.

La búsqueda de alternativas tampoco termina allí. Otros clubes brasileños comenzaron a explorar acuerdos con plataformas de información deportiva y empresas vinculadas a grupos que anteriormente patrocinaban equipos a través de sus casas de apuestas. Es una estrategia que abrió interrogantes jurídicos sobre los límites entre una actividad comercial permitida y la publicidad indirecta de apuestas. Mientras tanto, la medida provisoria continúa su recorrido institucional y deberá ser analizada por el Congreso brasileño. Su vigencia fue prorrogada y existen cuestionamientos judiciales sobre sus alcances. El escenario, por lo tanto, todavía no está definitivamente cerrado. Los intereses en juego son muchos… y son pesan demasiado.

Para el público argentino, acostumbrado a ver los nombres de las casas de apuestas multiplicarse en camisetas, transmisiones y estadios, lo que ocurre en Brasil ofrece una mirada sobre la dependencia económica que puede generar un sector cuando se transforma en una de las principales fuentes de financiamiento del deporte. También plantea otra pregunta. ¿Hasta dónde pueden los clubes reemplazar grandes contratos comerciales mediante programas que dependen del aporte mensual de sus propios hinchas? Aún no sabemos si se trata de una iniciativa destinada al fracaso o de una experiencia viable en la región.

Boca luce en su camiseta a Betsson como sponsor principal bocashop.com.ar

No obstante, en Belo Horizonte, Atlético conoce bien el valor de esa relación. Su programa Galo na Veia convirtió a los socios en una parte importante de la estructura comercial del club, con beneficios vinculados a entradas, experiencias y actividades. La nueva asociación con CRMBonus busca ampliar ese vínculo hacia otros hábitos de consumo. Pero, claro está, no existe garantía de que la respuesta de los hinchas alcance para compensar los ingresos perdidos. Los 75 millones anunciados son una proyección condicionada al funcionamiento del programa, no dinero que ya haya ingresado a las cuentas del club.

La delegación completa de Atlético Mineiro posa antes de su viaje a Barranquilla. Foto: Pedro Souza, Atlético Mineiro. Difusión Atlético MG

El sábado, cuando Atlético Mineiro salga al campo de juego para enfrentar a Boca en Barranquilla, su camiseta volverá a tener un nombre en el lugar más visible. Detrás de esa marca habrá una historia de contratos interrumpidos, millones de reales en juego y un modelo comercial que busca reinventarse, no solo en Minas Gerais sino para todos en Brasil, los gigantes y los pequeños.

En la cancha, Eduardo Domínguez intentará conquistar una copa que el Galo todavía no tiene y que se convirtió en el principal objetivo de la temporada. Fuera de ella, el club seguirá disputando otro partido, menos visible, pero decisivo para su futuro; debe encontrar quién está dispuesto a pagar por el espacio más codiciado de una camiseta que, hasta hace apenas unas semanas, dependía del dinero de las apuestas.