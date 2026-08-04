El partido que Platense perdió en su cancha por goleada (0-4) ante Talleres, por la tercera fecha del Torneo Clausura, terminó en un escándalo. Como hace tiempo no se veía, un grupo de hinchas locales insultó a jugadores del Calamar. Fuera de sí, el capitán del equipo, Ignacio Vázquez, intentó llegar hasta la platea para pelearse con los simpatizantes.

Una vez terminado el partido que el conjunto cordobés le ganó al local por 4 a 0, el estadio Ciudad de Vicente López quedó envuelto en escandalosas escenas. “Jugadores, la c... de sus madres” y “me parece que Tense no quiere ganar, tiene ganas de cobrar”, fueron algunas de las canciones que los hinchas más efervescentes les dedicaron a los futbolistas en medio de la tensión.

Escándalo en Platense: el capitán se quiso meter a la platea a pelear y tuvieron que pararlo entre cuatro

Fuera de sí, Vázquez apuntó directamente contra un simpatizante que estaba insultando desde la platea y se dirigió hacia él con la intención de pelearse, situación que no escaló más luego de que cuatro personas de la fuerza de seguridad privada lograron contener. Sin embargo, el capitán de Platense mantuvo luego un tenso diálogo con el hincha.

¿ACÁ EMPEZÓ TODO? Nacho Vázquez señaló a un grupo de personas que tenían un conflicto en la tribuna de Platense y luego el propio capitán terminó hablando con los hinchas cara a cara. pic.twitter.com/oBbxaxa1CC — SportsCenter (@SC_ESPN) August 4, 2026

Con este resultado, el Calamar no logró salir del fondo de la tabla, ya que está decimocuarto en la Zona A con solo un punto y ubicado en el puesto 27 en la Tabla Anual, únicamente por encima de Riestra (14 puntos), Aldosivi (9 puntos) y Estudiantes de Río Cuarto (9 puntos).

Si bien tiene por delante la serie de octavos de final de la Copa Libertadores (el miércoles 12 recibe a Coquimbo, de Chile, en el partido de ida), tras esta goleada sufrida ante Talleres, el técnico, Walter Zunino, canceló la conferencia de prensa y podría dejar el cargo en las próximas horas. El DT comenzó su ciclo en noviembre de 2025. Hasta ahora dirigió en 28 partidos, con ocho victorias, nueve empates y once derrotas.

Dura derrota de local para Platense

Talleres venció a Platense como visitante por 4 a 0. Los autores de los goles fueron el brasileño Rick (en dos oportunidades), Valentín Depietri y Franco Cristaldo. El primer tanto del encuentro llegó a los 43 minutos de la primera mitad, cuando Rick se encontró solo con la pelota en la puerta del área chica después de una muy floja respuesta del arquero del “Calamar”, Juan Pablo Cozzani.

En el complemento, el club cordobés tuvo una ráfaga goleadora que le permitió liquidar el partido. Primero consiguió el 2 a 0 a los 22 minutos, cuando Depietri fue asistido por Rick en una contra letal y definió picándole la pelota a Cozzani. Solo cinco minutos después, Depietri y Rick invirtieron goles, para que este último convirtiera el tercer gol de la noche con un remate de zurda a colocar desde afuera del área. El 4 a 0 definitivo llegó a los 32 minutos del complemento, luego de que Cristaldo definiera nuevamente tras una contra muy efectiva.

Escándalo en Platense: el capitán se quiso meter a la platea a pelear y tuvieron que pararlo entre cuatro. Fotobaires

Talleres, que es dirigido por Jorge Sampaoli, pudo dejar atrás las dos derrotas frente a Newell’s y Vélez con las que había iniciado el Clausura y llegó a los tres puntos para ponerse séptimo en la Zona A. En la próxima fecha, el club cordobés recibirá a Lanús, mientras que Platense tendrá una dura visita ante Independiente.