escuchar

Chelsea venía de un partidazo, un 4-4 contra el líder Manchester City, en lo que algunos interpretaron como un punto de apoyo parra un equipo que andaba a los tumbos. Pero la inestabilidad y las preocupaciones volvieron tras la pausa por la fecha FIFA para los seleccionados nacionales. La dura caída en St. James Park ante Newcastle por 4-1 devolvió a Chelsea a un estado de perplejidad, consecuencia lógica por los flojos resultados del club que más gastó en refuerzos en el último mercados de pases: 462,10 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Al frente de este nuevo proyecto futbolístico, tras el cisma que hubo en mayo de 2022 con la venta forzada del ruso Roman Abramovich al empresario norteamericano Todd Boehly, está Mauricio Pochettino. El entrenador argentino se encomendó a la reconstrucción deportiva de un equipo que en la temporada anterior no se clasificó a ninguna de las copas europeas.

Enzo Fernández cae encima del juvenil Lewis Miley ANDY BUCHANAN - AFP

Ante algunos pasos en falso en lo que va del curso, Pochettino siempre midió sus palabras, pidió paciencia, trató de rescatar lo positivo y confió en que el trabajo y el tiempo irían solucionado los errores y los desajustes colectivos. Este sábado, la impotencia del director técnico se incrementó debido a que no pudo estar en el banco de los suplentes para intentar corregir la debacle. Observó el partido desde la platea porque cumplió una fecha de suspensión por acumular tres amonestaciones.

Lo más destacado de Newcastle 4 vs. Chelsea 1

“Fue muy duro y frustrante estar en la platea sin poder conectar con el cuerpo técnico. Realmente también estoy decepcionado con el rendimiento del equipo. Decepcionado y enojado a la vez. Nunca estuvimos conectados con el juego, faltó la energía necesaria para competir. Fue nuestro peor partido de la temporada. Fue nuestra culpa. Newcastle no estuvo genial y consiguió una victoria fácil”, expresó Pochettino, en el discurso más fuerte que se le escuchó desde que asumió.

Chelsea navega por la mitad de las posiciones, en la 11a ubicación, con más derrotas (5) que victorias (4). Ocho goles en los últimos dos partidos reflejan una fragilidad por la que fue consultado Pochettino: “De los cuatro de Manchester City nadie habló porque hicimos un buen partido en la ofensiva. Concedemos goles con mucha facilidad, debemos estar más concentrados. No se trata solo de la defensa, se trata del rendimiento del equipo, como grupo”.

Chelsea perdía 1-0 e igualó con un golazo de tiro libre de Raheem Sterling. En el segundo tiempo se derrumbó. Newcastle se puso 3-1 -un gol de Joelinton, el brasileño que fue expulsado contra la Argentina en el Maracaná-, fue expulsado el lateral derecho Reece James y el joven delantero Anthony Gordon puso el 4-1 a 10 minutos del final.

Pochettino levante el mentón en la platea, como un espectador más de la goleada que sufrió Chelsea Alex Dodd - CameraSport - CameraSport

Reincorporado tras la doble jornada de las eliminatorias, Enzo Fernández disputó los 90 minutos. El volante argentino solo ganó 7 encuentros de los 31 que lleva disputados por Premier League. En los foros de los hinchas de Chelsea empiezan a acumularse las críticas para Enzo por su bajo impacto en el rendimiento del equipo en comparación con lo que se pagó por su pase: 121 millones de euros. Está a punto de cumplirse un año de su contratación y se esperaba más, aun con el atenuante de que llegó en un mal momento y la reconstrucción del equipo se demora. Siendo un volante con llegada al área y buen remate, solo convirtió un gol, a Wimbledon (cuarta división), por la Carabao Cup (Copa de la Liga)

En la primera etapa frente a Newcastle, cuando se vio lo mejorcito de Chelsea, las estadísticas de Enzo eran positivas: tenía el mejor porcentaje de pases buenos de su equipo (34 de 37), de pases largos (dos de dos) y más intercepciones (dos).

También se cargaron las tintas sobre el zaguero Thiago Silva (39 años), que cometió un error de control de la pelota en el gol de Joelinton. “Fue un error, pero yo prefiero hablar de energía. Este tipo de partidos me enojan mucho, mucho, mucho, porque se trata de mostrar más personalidad y carácter. Se trata de mostrar más fortaleza en nuestro juego mental y estar preparados para competir. No es lo mismo que jugar al fútbol. Yo puedo jugar al fútbol, tú puedes jugar al fútbol, pero ¿competir? Quiero estar preparado para competir, pero hoy no lo hemos estado. Competimos de manera blanda”, continuó descargándose Pochettino.

Joelinton marca el gol para Newcastle tras el error de su compatriota Thiago Silva ANDY BUCHANAN - AFP

La dura derrota y las circunstancias que la rodearon llevaron a Pochettino a modificar la hoja de ruta del plantel. Canceló el domingo libre que iban a tener los jugadores. “Nos vamos al hotel y mañana temprano habrá entrenamiento. Somos un equipo joven, necesita este tipo de situaciones para darse cuenta de la realidad. Tenemos que entender el nivel que necesitamos para competir. Habíamos demostrado mucho contra Manchester City. Los grandes equipos actúan así cada semana o cada tres días. Eso es algo que tenemos que incorporar como equipo”, finalizó Pochettino.

Otros resultados de la 13a fecha de la Premier League: Manchester City 1 vs. Liverpool 1, Burnley 1 vs. West Ham 2, Luton 2 vs. Crystal Palace 1, Nottingham 2 vs. Brighton 3, Sheffield 1 vs. Bournemouth 3, Brentford 0 vs. Arsenal 1. Los partidos del domingo: Tottenham vs. Aston Villa y Everton vs. Manchester United.

LA NACION