En medio de las reformas que el presidente de la Nación, Javier Milei, pretende instrumentar en nuestro país, la posibilidad de que los clubes argentinos puedan convertirse en sociedades anónimas fue uno de los temas que sacudió el avispero en el universo del deporte. En varias oportunidades Milei se refirió al tema, y también hizo mención a que el grupo propietario del club Chelsea, de Inglaterra, estaba interesado en adquirir por estas tierras.

A propósito de ello, en una entrevista con el medio inglés The Telegraph, Mauricio Pochettino, entrenador argentino de Chelsea, se refirió a estas cuestiones, y puso reparos en que el sistema que rige en la Premier League pueda replicarse aquí. “Es muy difícil, porque Argentina es un país en el que no ocurre normalmente como aquí, que la gente llega de afuera y compra clubes”, expresó el director técnico. “Los hinchas sienten que pertenecen al club y el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar la mentalidad. Quizá con el tiempo sí, pero de momento no creo que vaya a ser fácil comprar un club allí”, agregó.

Javier Milei es un apasionado del fútbol: es socio de Boca Juniors, y hasta votó en las elecciones Noelia Marcia Guevara - AFV

A fines de diciembre, en una entrevista con LN+, Javier Milei había afirmado que Chelsea estaba interesado en invertir en Argentina. “Ni bien salió el decreto, Chelsea se vio interesado en invertir en la Argentina”, aseguró Milei en diálogo con Luis Majul, en referencia al grupo BlueCo, que es el dueño desde 2022 de la entidad londinense campeona de la Champions League en dos oportunidades. Un par de semanas más tarde, el presidente de la Nación insistió con este tema, y hasta se animó a mencionar los clubes en los que se invertiría: “Está la voluntad manifestada de querer comprar Boca, Racing, Estudiantes, Newell’s o Lanús. Es dinero rápido. Si los socios de esos clubes no quieren, seguirán con el esquema actual”, manifestó.

Mauricio Pochettino tuvo palabras esperanzadoras sobre la gestión de Milei Rui Vieira - AP

En la entrevista con The Telegraph, Pochettino, además, dijo que espera que algún día Milei visite Chelsea. “Quiero invitar al presidente de Argentina. El otro día hicimos aquí el ‘Día de Argentina’, porque siempre intentamos celebrar cosas y crear un ambiente agradable en el campo de entrenamiento. El personal lo hizo fantástico en la cocina. Nuestro fotógrafo del club, Darren, hizo fotos y ahora se las estoy enviando a un amigo que es amigo del presidente para decirle ‘mira el Chelsea’. Si algún día está en Londres, queremos invitarlo a venir aquí, porque le encanta el fútbol”, reconoció, y tuvo palabras de esperanza para la gestión de gobierno de Milei: “El presidente tiene nuevas ideas y quiere ayudar al país y a la gente a tener una vida mejor. Es una situación difícil, pero todos los argentinos vamos a apoyar y vamos a hacer todo lo posible para intentar ayudar al país, a Argentina, a estar en una situación mejor”, finalizó.

