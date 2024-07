Polémica en la Copa América: la Conmebol vio un penal a Vinicius que Mauro Vigliano no dio en el VAR

Escuchar

Las quejas de Brasil, especialmente del director técnico Dorival, se hicieron oír poco después del empate 1-1 ante Colombia, que dejó a la verdeamarela en el segundo puesto de la Zona D y lo llevó a cruzarse con Uruguay en los cuartos de final de la Copa América. “El penal no sancionado a Vinicius hubiese sido el 2-0. En el estadio solo el árbitro y el VAR no lo vieron. Brasil fue perjudicado, tenemos que ser realistas. El hecho ocurrió, no fue creado por nosotros. Desde la primera jugada tuvimos la tarjeta para Vinicius (sumó la segunda y tendrá un partido de suspensión). Fue muy extraño todo lo que pasó”, expresó Dorival.

El referí fue el venezolano Jesús Valenzuela y el argentino Mauro Vigliano estuvo a cargo del VAR. Fue un encuentro muy dificultoso de encarrilar, friccionado, en el que se sancionaron 33 foules (19 de Colombia y 14 de Brasil). Material para la polémica hubo de sobra. Desde la no convalidación de un gol para Colombia por un offside milimétrico de Davinson Sánchez, hasta la jugada puntual a la que hizo referencia Dorival.

Mauro Vigliano, en la sala VAR del partido Brasil-Colombia Captura de pantalla

Néstor Lorenzo, el entrenador de Colombia que alargó el invicto de su gestión a 24 partidos, reconoció que si el penal era sancionado podría haber cambiado el curso del encuentro, pero también hizo hincapié en el gol no otorgado a su equipo por la posición adelantada de Davinson Sánchez. Al DT argentino tampoco lo dejó conforme el arbitraje: “Estuvo muy fácil para sacar tarjetas amarillas. A Machado lo amonestó por llegar un segundo tarde y después hubo patadas más groseras sin tarjeta amarilla. No quisiera hablar mucho más del arbitraje”.

Iban 42 minutos del primer tiempo, Brasil ganaba 1-0, con el golazo de tiro libre de Raphinha. En uno de sus clásicos arranques, Vinicius Jr. intentó desbordar dentro del área a Daniel Muñoz, que le cruza la pierna, sin llegar a tocar la pelota, e impacta en el muslo del extremo de Real Madrid, que cae, probablemente exagerando el contacto. Valenzuela sanciona córner, mientras en el VAR se revisa la acción y se confirma la decisión del árbitro.

La intervención de Vigliano en el VAR Captura de pantalla

Ni bien ocurrió la jugada, Dorival reaccionó pidiéndole el penal al cuarto árbitro. Este miércoles, la Conmebol publicó el diálogo entre Valenzuela y Vigliano, que está considerado como uno de los mejores en el uso de la tecnología aplicada a las reglas de juego. En su canal de Youtube dedicado a la Copa América, sorprendió que la Conmebol publicara un audio institucional en el que califica de “incorrecta” la medida tomada por Vigliano en la jugada de Vinicius. O sea, debió haberse cobrado penal.

El audio del VAR por el gol anulado a Colombia

El audio de la Conmebol en el que corrige a la terna arbitral explica lo siguiente: “En una disputa de balón dentro del área del equipo de negro, un defensor no toca el balón y producto de la disputa se produce un contacto imprudente para la acción. El árbitro no logra observar la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, analiza desde diferentes ángulos, velocidades y consideraciones, y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente con el delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original del campo”.

El video de la Conmebol que corrige al árbitro y a Vigliano

El video en Youtube continúa con el diálogo que mantuvieron Valenzuela y Vigliano. “Necesito ver si toca balón”, le dice Vigliano a su asistente AVAR. El árbitro solicita varios planos para chequear si la pelota cambia de dirección. Le solicita a Valenzuela que no reanude el juego. “Necesito ver cuánto le cruza la pierna y cómo se da el contacto”, comenta. Le pide a su asistente velocidad al 75 por ciento y luego velocidad normal. “Sí, le pellizca la pelota, ¿verdad?”, concluye Vigliano. “Jesús, muy ajustado, podés reanudar. Pellizca pelota cuando baja el pie, y ahí le da impulso, después se da el contacto”, le indica a Valenzuela. Sin embargo, 16 horas más tarde, Conmebol dio una versión que desautorizó a Vigliano y a Valenzuela.

LA NACION