Polonia vs. Suecia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Polonia y Suecia correspondiente al grupo B4 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este martes 17 de noviembre a las 16.45 h en el Tarczynski Arena, ubicado en la ciudad de Wroclaw.

El momento de los equipos

Polonia llega al compromiso buscando recuperarse tras haber sufrido una derrota por 2-1 ante Rumania en su última presentación. Por el lado de Suecia, el conjunto visitante afronta este partido con el envión anímico que le otorgó su reciente victoria por 3-2 frente a Bosnia and Herzegovina.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras que el equipo local intentará dejar atrás la caída ante los rumanos, el elenco sueco buscará prolongar su racha positiva tras el triunfo obtenido ante los bosnios.

Lo que está en juego

Con la disputa de la sexta jornada del grupo B4, el resultado es fundamental para definir las posiciones finales de la zona en esta edición de la Liga de Naciones, donde ambos equipos buscarán cerrar su participación en la fase de grupos con una actuación sólida.