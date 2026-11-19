Este jueves se enfrentan la selección argentina y Australia en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo C del Mundial Sub 17 Qatar 2026. Juegan en la cancha 8 del complejo Aspire Zone de Doha, a partir de las 13 (horario argentino), con arbitraje del canadiense Michael Venne, televisación de TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming en TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste quiere consagrarse campeón del mundo en esta categoría por primera vez en la historia. En la última edición, realizada en Qatar el año pasado, perdió en 16vos de final con México. El combinado oceánico, por su parte, fue subcampeón en Nueva Zelanda 1999 luego de perder la final ante Brasil por penales. Se clasificó a la edición actual tras quedar cuarto en la Copa Asiática Sub 17 Arabia Saudita 2026 y vuelve al torneo después de siete años y dos ausencias consecutivas.

Diego Placente, director técnico de la selección argentina Sub 17, sueña con la consagración

Argentina Sub 17 vs. Australia Sub 17: cómo ver online

El partido entre argentinos y australianos está programado para este jueves a las 13 (horario argentino) en Doha, Qatar, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TV Pública.

TyC Sports.

DSports.

Canal 109 de Flow.

TyC Sports Play.

Posibles formaciones

Argentina : Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Álex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytia, Giovanni Baroni, Emiliano Barrionuevo; y Facundo Salinas o Juan Policella.

: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Álex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytia, Giovanni Baroni, Emiliano Barrionuevo; y Facundo Salinas o Juan Policella. Australia: Charlie Wilson-Papps; Emile Katrib, Besian Kutleshi, Callum McCaskey, Archie Mitchell; Max Court, Sajjad Nasiri, Oliver O’Carroll; Akeem Gerald, Henrique Oliveira y Georgio Hassarati.

Así se juega la fecha 1 del Mundial Sub 17 2026

Grupo A

Jueves 19 de noviembre

12.30: Qatar vs. Panamá - Cancha número 2

13: Egipto vs. Grecia - Cancha número 7

Grupo B

Jueves 19 de noviembre

10: Nueva Caledonia vs. Ecuador - Cancha número 4

10.30: Corea del Sur vs. Uganda - Cancha número 1

Grupo C

Jueves 19 de noviembre

12: Mozambique vs. Dinamarca - Cancha número 3

13: Argentina vs. Australia - Cancha número 8

El complejo Aspire Zone de Doha, Qatar, donde se disputa el Mundial Sub 17 de este año

Grupo D

Jueves 19 de noviembre

10: Francia vs. Haití - Cancha número 9

11: Arabia Saudita vs. Uruguay - Cancha número 5

Grupo E

Viernes 20 de noviembre

12: Italia vs. Jamaica - Cancha número 3

13: Costa de Marfil vs. Uzbekistán - Cancha número 8

Grupo F

Viernes 20 de noviembre

10: Cuba vs. Tayikistán - Cancha número 4

12.30: Senegal vs. Croacia - Cancha número 2

Grupo G

Viernes 20 de noviembre

10: Bélgica vs. Vietnam - Cancha número 9

10.30: Malí vs. Nueva Zelanda - Cancha número 1

Grupo H

Viernes 20 de noviembre

11: España vs. China - Cancha número 5

13: Fiji vs. Marruecos - Cancha número 7

Grupo I

Sábado 21 de noviembre

10: Tanzania vs. Costa Rica - Cancha número 1

12: Brasil vs. Irlanda - Cancha número 2

Grupo J

Sábado 21 de noviembre

11.30: Estados Unidos vs. Montenegro - Cancha número 3

12.30: Chile vs. Argelia - Cancha número 7

Grupo K

Sábado 21 de noviembre

10.30: Camerún vs. Venezuela - Cancha número 5

12.30: México vs. Rumania - Cancha número 8

Grupo L

Sábado 21 de noviembre

9.30: Japón vs. Colombia - Cancha número 9

9.30: Serbia vs. Honduras - Cancha número 4

*Todos los horarios corresponden a la Argentina