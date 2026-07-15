Por dónde pasan Argentina vs. Inglaterra hoy y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este jueves a las 16 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath
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Este jueves se enfrentan la selección argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El ganador de este cruce se meterá en la final, instancia en la que ya espera España, que dejó en el camino a Francia. Juegan en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, televisación de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
El campeón del mundo en ejercicio se metió entre los cuatro mejores tras derrotar a Suiza por 3 a 1 con goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para el combinado helvético). Los Tres Leones, por su parte, dejaron en el camino a la Noruega de Erling Haaland por 2 a 1 con un doblete de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup puso en ventaja parcial a los Vikingos Rojos).
Argentina vs. Inglaterra: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- TyC Sports.
- DSports.
- TV Pública.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.
- Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James o John Stones o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka o Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane.
Resultados de Argentina en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo J: Victoria 3 a 0 vs. Argelia - Tres goles de Lionel Messi.
- Fecha 2 del Grupo J: Victoria 2 a 0 vs. Austria - Dos goles de Lionel Messi.
- Fecha 3 del Grupo J: Victoria 3 a 1 vs. Jordania - Goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi (Mousa Al-Tamari descontó para los asiáticos).
- 16vos de final: Victoria 3 a 2 vs. Cabo Verde - Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Diney en contra (Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos de los africanos).
- Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. Egipto - Goles de Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los tantos de los africanos).
- Cuartos de final: Victoria 3 a 1 vs. Suiza - Goles de Alexis Mac Allister, Julián Alvarez y Lautaro Martínez (Dan Ndoye empató transitoriamente para los europeos).
Resultados de Inglaterra en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo L: Triunfo 4 a 2 vs. Croacia - Dos goles de Harry Kane y uno de Jude Bellingham y Marcus Rashford (Martin Baturina y Petar Musa anotaron los tantos croatas).
- Fecha 2 del Grupo L: Empate 0 a 0 vs. Ghana.
- Fecha 3 del Grupo L: Triunfo 2 a 0 vs. Panamá - Goles de Jude Bellingham y Harry Kane.
- 16vos de final: Triunfo 2 a 1 vs. República Democrática del Congo - Dos goles de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos).
- Octavos de final: Triunfo 3 a 2 vs. México - Dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane (Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los tantos mexicanos).
- Cuartos de final: Triunfo 2 a 1 vs. Noruega - Dos goles de Jude Bellingham (Andreas Schjelderup puso en ventaja parcial a los Vikingos Rojos).
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