Por dónde pasan Argentina vs. Islandia, por el segundo amistoso antes del Mundial 2026

La selección argentina e Islandia chocan este martes a las 22 (hora argentina) en el Jordan-Hare Stadium de Alabama con arbitraje del mexicano Rosendo Mendoza en un amistoso internacional previo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, certamen que disputará el equipo sudamericano y no el europeo porque no se clasificó.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play, LPF Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Todo lo que hay que saber de Argentina vs. Islandia

El equipo albiceleste afronta el amistoso una semana antes del debut en la Copa del Mundo, ya que se estrenará ante Argelia el martes 16 de junio. En este sentido, el entrenador Lionel Scaloni planifica una formación la mayoría de los futbolistas que iniciarían ante el conjunto africano.

Lionel Messi será de la partida, ya que se recuperó de la molestia muscular que arrastraba y el objetivo es que llegue a la cita ecuménica con rodaje después de estar varias semanas inactivo. Además, Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel dejaron atrás sus respectivas dolencias y el jugador de River Plate se perfila para ser titular con el principal objetivo de ser exigido físicamente y saber si está en plenitud para el gran objetivo del año.

Lionel Messi volverá a jugar con la selección argentina en el amistoso vs. Islandia @Argentina

Luego del triunfo ante Honduras por 2 a 0 en el anterior amistoso, Scaloni alertó sobre la situación del plantel y la posibilidad de que otros jugadores sean desafectados, más allá de la baja de Leonardo Balerdi. No obstante, este lunes llevó tranquilidad en la conferencia de prensa previa al encuentro y aseguró que los jugadores que se recuperan de lesiones lo hacen en los tiempos preestablecidos, sobre todo Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Además, dejó entrever que a Balerdi, quien sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, no se lo va a reemplazar con un defensor central porque es posición está “cubierta” y explicó que analiza opciones en otros puestos en los que hay más necesidades.

Islandia no jugará la Copa del Mundo 2026 porque no se clasificó a través de las eliminatorias de Europa, en las que se ubicó tercera en el Grupo D que dominó Francia seguido de Ucrania. La semana pasada perdió ante Japón 1 a 0 en un amistoso y en lo que va del año todavía no ganó en los cuatro encuentros que disputó porque también cayó ante México por 4 a 0 e igualó frente a Canadá 2 a 2 y Haití 1 a 1.

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; y Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto sudamericano con una cuota máxima de 1.18 contra 19.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco europeo. El empate llega a 8.20.

Hay un solo antecedente entre ambos países y fue en el inicio del Mundial Rusia 2018, en el que igualaron 1 a 1 en el Otkrytie Arena de Moscú por la primera fecha del Grupo D. Los goles del encuentro que se disputó el 16 de junio y significó el debut de los europeos en una cita ecuménica fueron de Sergio ‘Kun’ Agüero y Alfreð Finnbogason. Ese día, Otamendi y Messi fueron titulares.