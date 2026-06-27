Por dónde pasan Argentina vs. Jordania y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo J se desarrolla este sábado a las 23 (hora argentina) en simultáneo a Argelia vs. Jordania
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La selección argentina y Jordania se enfrentan este sábado desde las 23 (hora argentina) en el estadio de Dallas con arbitraje del rumano István Kovács en uno de los dos encuentros de la tercera y última fecha del Grupo J, con los que se cierra la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.
El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa de Argentina vs. Jordania
El equipo dirigido de Lionel Scaloni ya está clasificado a 16avos de final y con el primer puesto gracias a las victorias sobre Argelia 3 a 0 y Austria 2 a 0 con cinco goles de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo artillero de la historia de las copas del Mundo con 18 anotaciones. El campeón en Qatar 2022 sabe que jugará la próxima etapa el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami frente a Cabo Verde, sorpresivo segundo del Grupo H, y en ese contexto el DT dispone de una formación con mayoría jugadores que no fueron titulares en el arranque del torneo.
El único que repite con respecto al duelo con los europeos es Emiliano ‘Dibu’ Martínez. En la defensa, Gonzalo Montiel puja por un lugar con Giuliano Simeone para ser el lateral derecho y esa es la única duda de un entrenador que ya definió el resto de la posiciones. La dupla de centrales será con Nicolás Otamendi y Marcos Senesi y el marcador izquierdo, Nicolás Tagliafico, quien ya está recuperado de su lesión muscular. La titularidad del subcapitán, Otamendi, obedece en gran parte a que Cristian ‘Cuti’ Romero sufrió un golpe en la misma rodilla que se lesionó antes de la cita ecuménica y no será arriesgado en un encuentro sin trascendencia.
En el mediocampo y en la ofensiva van de arranque cinco jugadores que todavía no fueron titulares: Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico Paz y Julián Álvarez. El único que repite es Lautaro Martínez con el objetivo de que sume confianza de cara a los cruces mientras que Lionel Messi es suplente e ingresará en el segundo tiempo.
Los asiáticos perdieron ante Austria 3 a 1 y Argelia 2 a 1 y ya están eliminados porque no tienen puntos y aunque alcancen a cualquiera de esos dos equipos, quedarán por debajo porque cayeron en el encuentro entre sí. En ese contexto, Jordania se despedirá de la primera Copa del Mundo de su historia frente al último campeón, con la ilusión de dar el gran golpe aunque sus posibilidades son remotas.
Posibles formaciones
- Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Nico Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Jordania: Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari, Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco sudamericano con una cuota máxima de 1.20 contra 19.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.20.
- El otro encuentro de la zona J es, a la vez, entre Argelia y Austria y está en juego el segundo puesto y, en consiguiente, la clasificación a 16avos de final. El encuentro tiene lugar en Kansas City y una particularidad que puede ser decisiva: el empate mete a los dos en la próxima ronda porque los africanos ingresarían como uno de los mejores terceros y serían rivales de Suiza. Los europeos, como segundos, deberían enfrentar a España.
Cruces de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- Bélgica (1º Grupo G) vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- 2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1º Grupo H) vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
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