Por dónde pasan Argentinos vs. Racing y qué canal lo transmite en vivo

Argentinos Juniors y Racing protagonizan este domingo desde las 20.15 en el estadio Diego Armando Maradona de la Paternal con arbitraje de Pablo Dóvalo el último partido de la jornada de la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

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La previa del partido

El encuentro tiene cara a cara a dos equipos de realidad opuestas. El elenco comandado por Nicolás Diez lidera la tabla de posiciones con nueve puntos junto a Barracas Central gracias a los triunfos que consiguió vs. Sarmiento de Junín 3 a 2, Estudiantes de Río Cuarto 3 a 0 y Belgrano de Córdoba 1 a 0. El Bicho, además, es uno de los mejores de la Tabla Anual y puja para, a través de ella, acceder a la Copa Libertadores 2027.

La Academia, por su parte, comenzó el ciclo de Juan Pablo Vojvoda con irregularidad. En su último partido perdió como local ante Tigre 3 a 1 y se quedó sin invicto, luego de ganarle a Gimnasia de La Plata 2 a 1 y empatar con Rosario Central 0 a 0. El conjunto de Avellaneda necesita sumar muchas unidades para, además de aspirar a los playoffs, clasificar a algún torneo internacional del año próximo, algo de lo que, de momento, está lejos.

Argentinos Juniors es uno de los dos equipos que ganó los tres partidos que jugó en el Torneo Clausura FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Gabriel Florentín, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Gabriel Florentín, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Gastón Verón y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Alejandro Tello, Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza; Matko Miljevic; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.16 contra 4.05 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.94.

Ambos clubes se enfrentaron este año en el Torneo Apertura, por la cuarta fecha, y el equipo dirigido por entonces por Gustavo Costas ganó 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda con goles de Tomás Conechny y Santiago Solari. Érik Godoy descontó para el Bicho.