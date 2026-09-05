Por dónde pasan Boca vs. Gimnasia de Mendoza y qué canal lo transmite en vivo

En medio de un calendario completo e intenso, Boca Juniors marcará con tilde este sábado un nuevo partido: el que afrontará ante Gimnasia de Mendoza desde las 16.30 (horario argentino), por la fecha 8 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Tras eliminar a Vélez de la Copa Argentina y ya pensando en San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el xeneize se adentra en la tierra del sol y el buen vino para seguir cosechando actuaciones positivas. El minuto a minuto de este partido se puede seguir en vivo en canchallena.com.

El encuentro, además, se puede ver por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas de los cableoperadores Flow, DGO o Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente y tener contratado el “Pack Fútbol”.

Boca necesita alternar habituales titulares con suplentes, ya que el martes tiene compromiso en la Copa Sudamericana Gonzalo Colini - La Nación

Gimnasia (M) vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 5 de septiembre.

: Sábado 5 de septiembre. Hora : 16.30 (horario argentino).

: 16.30 (horario argentino). Estadio : Víctor Antonio Legrotaglie.

: Víctor Antonio Legrotaglie. Árbitro: Darío Herrera.

Gimnasia (M) vs. Boca Juniors: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 16.30 (horario argentino) en Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Kevin Zenón sería titular en el once inicial de Boca de este sábado frente a Gimnasia de Mendoza Gonzalo Colini - La Nación

El xeneize llega confiado a este encuentro, ya que entresemana sacó a Vélez de la Copa Argentina y avanzó a los cuartos de final, a la vez que se prepara para jugar el próximo martes la ida de la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana ante San Pablo.

En este marco, es probable que el DT Rodolfo Arruabarrena, quien va encontrándole la identidad al equipo, utilice un mix de habituales titulares y suplentes. Lo que es seguro es que Leandro Paredes, quien salió por una molestia ante el Fortín, será preservado.

Sin su máxima figura Boca asume un nuevo compromiso para seguir manteniéndose en la zona de playoffs, pero también con la intención de continuar creciendo bajo el mandato de Arruabarrena. El Vasco, que llegó en reemplazo de Claudio Ubeda, mantiene al equipo peleando en tres frentes.

El Lobo mendocino es una de las revelaciones del certamen porque marcha segundo en la tabla de posiciones de la zona A con 15 puntos gracias a cinco triunfos y dos derrotas. El conjunto dirigido por Darío Franco lleva tres victorias en fila y se ubica apenas una unidad por detrás de Instituto de Córdoba, por lo que tiene una buena ocasión para conseguir un triunfo que sería histórico y seguir entre los líderes.