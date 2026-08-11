Por dónde pasan Boca vs. Recoleta y qué canal lo transmite en vivo

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro se disputa este martes a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje del chileno Piero Maza; la vuelta será el próximo martes en Paraguay
- 4 minutos de lectura'
Este martes se enfrentan Boca y Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La vuelta se llevará a cabo el próximo martes y el ganador se cruzará con Bolívar o San Pablo en cuartos. Juegan en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de DSports y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El xeneize avanzó a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica tras derrotar por penales a O’Higgins de Chile. Ganó 1 a 0 como local y perdió 1 a 0 como visitante, aunque luego se impuso por 4 a 3 en los penales. Los Canarios, por su parte, se metieron directamente entre los 16 mejores por haber finalizado en el primer puesto del Grupo D de la Copa Sudamericana.
Boca vs. Recoleta: cómo ver online
El encuentro se disputa este martes en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- 109 de Flow.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
- Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk y Paul Charpentier.
Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026
Ida
- Boca vs. Recoleta - Martes 11 de agosto a las 19 - Estadio Tomás Adolfo Ducó
- Bolívar vs. San Pablo - Martes 11 de agosto a las 21.30 - Estadio Hernando Siles
- Independiente Santa Fe vs. River - Postergado por el terremoto en Colombia
- Vasco Da Gama vs. Olimpia - Jueves 13 de agosto a las 19 - Estadio São Januário
- Bragantino vs. Atlético Mineiro - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Estadio Cícero de Souza Marques
- Santos vs. Macará - Jueves 13 de agosto a las 19 - Estadio Urbano Caldeira
- Tigre vs. Montevideo City Torque - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Estadio José Dellagiovanna
- Cienciano vs. Botafogo - Jueves 13 de agosto a las 21.30 - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Vuelta
- Recoleta vs. Boca - Martes 18 de agosto a las 19 - Estadio Defensores del Chaco
- San Pablo vs. Bolívar - Martes 18 de agosto a las 21.30 - Estadio Morumbí
- River vs. Independiente Santa Fe - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Monumental
- Olimpia vs. Vasco Da Gama - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Defensores del Chaco
- Atlético Mineiro vs. Bragantino - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Arena MRV
- Macará vs. Santos - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Bellavista
- Montevideo City Torque vs. Tigre - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Centenario
- Botafogo vs. Cienciano - Jueves 20 de agosto a las 21.30 - Estadio Nilton Santos
- 1
La contundente carta de la UEFA, AFC y Concacaf que desestabiliza el futuro de Gianni Infantino
- 2
Andrés Gariano, el árbitro del partido de Tigre con River, habló acerca de la jugada del penal que no le cobró a Ángel Correa
- 3
Gimnasia le ganó a Barracas Central con una jugada “maradoniana” de Nicolás Barros Schelotto
- 4
Un jugador uruguayo fue presentado en Cruzeiro junto a su novia, pero un gesto de ella se volvió viral