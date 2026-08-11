Por dónde pasan Boca vs. Recoleta y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan Boca y Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La vuelta se llevará a cabo el próximo martes y el ganador se cruzará con Bolívar o San Pablo en cuartos. Juegan en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de DSports y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize avanzó a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica tras derrotar por penales a O’Higgins de Chile. Ganó 1 a 0 como local y perdió 1 a 0 como visitante, aunque luego se impuso por 4 a 3 en los penales. Los Canarios, por su parte, se metieron directamente entre los 16 mejores por haber finalizado en el primer puesto del Grupo D de la Copa Sudamericana.

Recoleta sorprendió a todos en la etapa de grupos y avanzó en una zona en la que estaban Santos y San Lorenzo ALEJANDRO PAGNI - AFP

Boca vs. Recoleta: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

109 de Flow.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk y Paul Charpentier.

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Boca vs. Recoleta - Martes 11 de agosto a las 19 - Estadio Tomás Adolfo Ducó

Boca es claro favorito al triunfo en el encuentro ante Recoleta de este martes, por la Copa Sudamericana Gonzalo Colini - La Nación

Bolívar vs. San Pablo - Martes 11 de agosto a las 21.30 - Estadio Hernando Siles

Independiente Santa Fe vs. River - Postergado por el terremoto en Colombia

Vasco Da Gama vs. Olimpia - Jueves 13 de agosto a las 19 - Estadio São Januário

Bragantino vs. Atlético Mineiro - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Estadio Cícero de Souza Marques

Santos vs. Macará - Jueves 13 de agosto a las 19 - Estadio Urbano Caldeira

Tigre vs. Montevideo City Torque - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Estadio José Dellagiovanna

Cienciano vs. Botafogo - Jueves 13 de agosto a las 21.30 - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Vuelta