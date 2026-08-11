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Por dónde pasan Boca vs. Recoleta y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este martes a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje del chileno Piero Maza; la vuelta será el próximo martes en Paraguay

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Milton Delgado será titular en el encuentro ante Recoleta; compartiría el mediocampo con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar
Milton Delgado será titular en el encuentro ante Recoleta; compartiría el mediocampo con Leandro Paredes y Santiago AscacíbarGonzalo Colini - La Nación

Este martes se enfrentan Boca y Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La vuelta se llevará a cabo el próximo martes y el ganador se cruzará con Bolívar o San Pablo en cuartos. Juegan en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de DSports y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize avanzó a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica tras derrotar por penales a O’Higgins de Chile. Ganó 1 a 0 como local y perdió 1 a 0 como visitante, aunque luego se impuso por 4 a 3 en los penales. Los Canarios, por su parte, se metieron directamente entre los 16 mejores por haber finalizado en el primer puesto del Grupo D de la Copa Sudamericana.

Recoleta sorprendió a todos en la etapa de grupos y avanzó en una zona en la que estaban Santos y San Lorenzo
Recoleta sorprendió a todos en la etapa de grupos y avanzó en una zona en la que estaban Santos y San LorenzoALEJANDRO PAGNI - AFP

Boca vs. Recoleta: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
  • Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk y Paul Charpentier.

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Boca es claro favorito al triunfo en el encuentro ante Recoleta de este martes, por la Copa Sudamericana
Boca es claro favorito al triunfo en el encuentro ante Recoleta de este martes, por la Copa SudamericanaGonzalo Colini - La Nación
  • Bolívar vs. San Pablo - Martes 11 de agosto a las 21.30 - Estadio Hernando Siles
  • Independiente Santa Fe vs. River - Postergado por el terremoto en Colombia
  • Vasco Da Gama vs. Olimpia - Jueves 13 de agosto a las 19 - Estadio São Januário
  • Bragantino vs. Atlético Mineiro - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Estadio Cícero de Souza Marques
  • Santos vs. Macará - Jueves 13 de agosto a las 19 - Estadio Urbano Caldeira
  • Tigre vs. Montevideo City Torque - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Estadio José Dellagiovanna
  • Cienciano vs. Botafogo - Jueves 13 de agosto a las 21.30 - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Vuelta

  • Recoleta vs. Boca - Martes 18 de agosto a las 19 - Estadio Defensores del Chaco
  • San Pablo vs. Bolívar - Martes 18 de agosto a las 21.30 - Estadio Morumbí
  • River vs. Independiente Santa Fe - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Monumental
  • Olimpia vs. Vasco Da Gama - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Defensores del Chaco
  • Atlético Mineiro vs. Bragantino - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Arena MRV
  • Macará vs. Santos - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Bellavista
  • Montevideo City Torque vs. Tigre - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Centenario
  • Botafogo vs. Cienciano - Jueves 20 de agosto a las 21.30 - Estadio Nilton Santos
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