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Por dónde pasan Boca vs. Sarmiento y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este jueves a las 21.45 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, con arbitraje de Nazareno Arasa

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Santiago Ascacíbar sería titular este jueves en el partido de Copa Argentina entre Boca y Sarmiento
Santiago Ascacíbar sería titular este jueves en el partido de Copa Argentina entre Boca y SarmientoALEJANDRO PAGNI - AFP

Este jueves se enfrentan Boca y Sarmiento por los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador de este cruce avanzará a octavos y se verá las caras con Vélez, que dejó en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta. Juegan en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, a partir de las 21.45 (horario argentino), con arbitraje de Nazareno Arasa, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras derrotar a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 con un doblete del paraguayo Adam Bareiro. Persigue su quinto trofeo en el torneo más federal del país tras los conseguidos en 1969, 2012, 2015 y 2020. El Verde, por su parte, se metió en la segunda ronda luego de dejar en el camino a Tristán Suárez por la mínima diferencia con un gol agónico de Pablo Magnín a los 94′.

Sarmiento de Junín quiere dar el golpe ante Boca para meterse en los octavos de final
Sarmiento de Junín quiere dar el golpe ante Boca para meterse en los octavos de finalGonzalo Colini

Boca vs. Sarmiento: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Rosario, Santa Fe, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; y Miguel Merentiel.
  • Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Gabriel Díaz; Santiago Salle y Junior Marabel.

Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

  • San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Viernes 17 de julio a las 18.45 en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón.
  • Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.
  • Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.
  • Deportivo Morón 1-2 Midland.
  • Racing vs. Defensa y Justicia - Jueves 16 de julio a las 18.45 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.
  • Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.
  • Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.
  • Sarmiento de Junín vs. Boca - Jueves 16 de julio a las 21.45 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe.
En el último partido entre Boca y Sarmiento, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 en Junín
En el último partido entre Boca y Sarmiento, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 en JunínJuan José García - FOTOBAIRES
  • River vs. Aldosivi - Viernes 17 de julio a las 21.45 en el estadio Padre Martearena de Salta.
  • Independiente Rivadavia 1-0 Tigre.
  • Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.
  • Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.
  • Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan.
  • Instituto de Córdoba 2-1 Lanús.
  • Estudiantes de La Plata 3-0 Rosario Central.
  • Barracas Central 1-0 Huracán.

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