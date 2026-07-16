Por dónde pasan Boca vs. Sarmiento y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan Boca y Sarmiento por los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador de este cruce avanzará a octavos y se verá las caras con Vélez, que dejó en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta. Juegan en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, a partir de las 21.45 (horario argentino), con arbitraje de Nazareno Arasa, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras derrotar a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 con un doblete del paraguayo Adam Bareiro. Persigue su quinto trofeo en el torneo más federal del país tras los conseguidos en 1969, 2012, 2015 y 2020. El Verde, por su parte, se metió en la segunda ronda luego de dejar en el camino a Tristán Suárez por la mínima diferencia con un gol agónico de Pablo Magnín a los 94′.

Sarmiento de Junín quiere dar el golpe ante Boca para meterse en los octavos de final Gonzalo Colini

Boca vs. Sarmiento: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Rosario, Santa Fe, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; y Miguel Merentiel.

: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; y Miguel Merentiel. Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Gabriel Díaz; Santiago Salle y Junior Marabel.

Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra - Viernes 17 de julio a las 18.45 en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón.

Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.

Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.

(5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán. Deportivo Morón 1-2 Midland.

Racing vs. Defensa y Justicia - Jueves 16 de julio a las 18.45 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.

2-0 Gimnasia y Tiro. Sarmiento de Junín vs. Boca - Jueves 16 de julio a las 21.45 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe.

En el último partido entre Boca y Sarmiento, el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 en Junín Juan José García - FOTOBAIRES