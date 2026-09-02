Por dónde pasan Boca vs. Vélez y qué canal lo transmite en vivo

La Copa Argentina 2026 tiene siete de los ocho equipos confirmados en cuartos de final y el último clasificado se define este miércoles con el duelo entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield desde las 21.15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Sebastián Zunino.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador enfrentará en la próxima instancia a Racing, verdugo de Belgrano de Córdoba 1 a 0.

El cuadro de la Copa Argentina 2026

Ambos equipos se enfrentaron recientemente en el Torneo Clausura 2026, por la cuarta fecha, y empataron 1 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, donde el xeneize hizo de local. Diego Valdés abrió el marcador para el Fortín mientras que Santiago Ascacíbar igualó para Boca. En el Apertura, en tanto, fue triunfo de Vélez 2 a 1 en el José Amalfitani con un doblete de Matías Pellegrini. Ian Zufiaurre descontó para el visitante.

La previa del partido

El xeneize comenzó su participación en la Copa Argentina en la primera ronda con una victoria sobre Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0 y, después, eliminó a Sarmiento de Junín por el mismo resultado. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento porque está clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y en puesto de acceso a los playoffs del Torneo Clausura, después de lo que fue un primer semestre muy duro por la eliminación de la Libertadores. En ese contexto, quiere dar un paso más y seguir en carrera en una de las tres competencias en la que pelea por el título.

Leandro Paredes vuelve a ser titular, ya recuperado de una lesión muscular y lo acompañan en el mediocampo Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte porque Milton Delgado se lastimó en el último entrenamiento y quedó descartado. Leandro Lozano y Marco Pellegrino superaron molestas físicas y tienen muchas chances de estar desde el arranque.

Manuel Lanzini es una de las figuras del Vélez de Guillermo Barros Schelotto

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 2.00 contra 4.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Fortín. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.20.

Vélez también disputó dos encuentros en la Copa Argentina 2026 para clasificar a octavos de final: primero superó a Armenio 4 a 1 y, luego, a Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0.

De la mano de Guillermo Barros Schelotto, el elenco del barrio porteño de Liniers está invicto en el Torneo Clausura, pero empató los últimos cuatro juegos y cedió la cima de la tabla de posiciones del Grupo A a manos de Instituto de Córdoba. Sin competencia internacional, apunta a ser protagonista en el plano doméstico y tiene ante sí una gran ocasión de dejar en el camino a uno de los equipos de mayor poderío.

Boca y Vélez se enfrentan por tercera vez en el año, por la Copa Argentina JUAN MABROMATA - AFP

Posibles formaciones