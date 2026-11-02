Por dónde pasan Chacarita vs. Nueva Chicago y qué canal lo transmite en vivo

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro correspondiente a la última fecha del Grupo B de la Primera Nacional se disputa este lunes a las 15 en el estadio del Funebrero
- 3 minutos de lectura'
Chacarita y Nueva Chicago se juegan muchísimo más que tres puntos este lunes, cuando desde las 15 (horario argentino) se enfrenten en San Martín, por la fecha 36 de la zona B de la Primera Nacional: disputan la permanencia o pérdida de categoría. Así, dos de los grandes equipos de la división prometen una tarde cargada de emociones. En simultáneo, Patronato de Paraná correrá la misma suerte en Rafaela, cuando se enfrente a Atlético con el mismo fin: mantenerse.
Tanto el encuentro entre el Funebrero y El Matador, como el de los entrerrianos y santafesinos, se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, el sitio de datos y estadísticas de LA NACION actualizado al instante, al igual que las tablas de posiciones, cuadros y cruces.
TODO LISTO 📋— Chacarita Juniors (@ChacaOficial) November 2, 2026
Los convocados para enfrentar a @NuevaChicago este lunes a las 15:00 hs 👊🏼#120AñosDeAmor pic.twitter.com/i4eJYqXZFH
De todas maneras, como esta división no cuenta con televisación ni de aire ni de cable, se transmite vía streaming a partir del sitio oficial de la Liga Profesional de Fútbol (LPF Play), para la que se requiere tener una suscripción, requisito que se agregó en esta temporada.
La Primera Nacional llegó a la jornada 36, ardiendo. Es que, en la zona A perdieron la categoría San Miguel y Acassuso, pero en la B está todo por verse este lunes por la tarde.
Los santiagueños de Güemes fueron los primeros en irse, pero aún queda definir qué equipo lo acompañará en el Federal A el año que viene. Y la lucha es entre grandes. ¿El dato? Todos dependen de sí mismos.
📋 Estos son los convocados por Gastón Lotito para la fecha 36 de la Primera Nacional.— Nueva Chicago (@NuevaChicago) November 2, 2026
¡Vamos Mataderos!💚🖤 pic.twitter.com/uEfFaXz0NM
Chacarita, sin embargo, tiene algo más de aire que sus rivales en esta lucha. Porque suma 39 puntos en la tabla, a dos de Chicago y Patronato, que comparten la zona crítica. Es decir, que al Funebrero le alcanzaría un empate para seguir en la Primera Nacional.
En caso de igualdad de puntos entre dos equipos, el descenso se definirá con un encuentro entre sí, a modo de desempate, lo que promete aún más drama a la definición.
Chacarita vs. Nueva Chicago: cómo ver online
El encuentro está programado para este lunes a las 15 (horario argentino) en la cancha de Chacarita y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
Cronograma de la última fecha de la Primera Nacional 2026
Zona A
Sábado 31 de octubre
- 15: San Telmo vs. Central Norte
- 15: Acassuso vs. Ferro
- 15: San Miguel vs. Deportivo Madryn
- 15: Godoy Cruz vs. Almirante Brown
- 15.30: Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar
- 15.30: Los Andes vs. Mitre
- 17: Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba
Domingo 1 de noviembre
- 18: Colón vs. Defensores de Belgrano
Lunes 2 de noviembre
- 13: All Boys vs. Estudiantes
Zona B
Sábado 31 de octubre
- 15: San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy
- 15: Güemes vs. Temperley
- 15: Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú
- 15: Agropecuario vs. Almagro
- 15: Atlanta vs. Midland
Domingo 1 de noviembre
- 18.30: San Martín de Tucumán vs. Colegiales
- 19: Gimnasia y Tiro vs. Quilmes
Lunes 2 de noviembre
- 15: Chacarita vs. Nueva Chicago
- 15: Atlético de Rafaela vs. Patronato
- 1
Otamendi disparó contra Ramírez, el VAR y su amigo Tapia (sin nombrarlo): “Que designen al campeón y no competimos”
- 2
Resultado de Boca vs. River: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026
- 3
Los puntajes de Boca en el Superclásico ante River por el torneo Clausura
- 4
A Ramírez le quedó grande el Superclásico: dos rojas correctas a River, pero sin el mismo criterio con Boca