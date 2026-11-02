Saltar al contenido principal
LA NACION

Por dónde pasan Chacarita vs. Nueva Chicago y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro correspondiente a la última fecha del Grupo B de la Primera Nacional se disputa este lunes a las 15 en el estadio del Funebrero

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Chacarita se juega la permanencia en la Primera Nacional, con la ventaja de ser local y tener dos puntos más que sus rivales
Chacarita se juega la permanencia en la Primera Nacional, con la ventaja de ser local y tener dos puntos más que sus rivales

Chacarita y Nueva Chicago se juegan muchísimo más que tres puntos este lunes, cuando desde las 15 (horario argentino) se enfrenten en San Martín, por la fecha 36 de la zona B de la Primera Nacional: disputan la permanencia o pérdida de categoría. Así, dos de los grandes equipos de la división prometen una tarde cargada de emociones. En simultáneo, Patronato de Paraná correrá la misma suerte en Rafaela, cuando se enfrente a Atlético con el mismo fin: mantenerse.

Tanto el encuentro entre el Funebrero y El Matador, como el de los entrerrianos y santafesinos, se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, el sitio de datos y estadísticas de LA NACION actualizado al instante, al igual que las tablas de posiciones, cuadros y cruces.

De todas maneras, como esta división no cuenta con televisación ni de aire ni de cable, se transmite vía streaming a partir del sitio oficial de la Liga Profesional de Fútbol (LPF Play), para la que se requiere tener una suscripción, requisito que se agregó en esta temporada.

La Primera Nacional llegó a la jornada 36, ardiendo. Es que, en la zona A perdieron la categoría San Miguel y Acassuso, pero en la B está todo por verse este lunes por la tarde.

Los santiagueños de Güemes fueron los primeros en irse, pero aún queda definir qué equipo lo acompañará en el Federal A el año que viene. Y la lucha es entre grandes. ¿El dato? Todos dependen de sí mismos.

Chacarita, sin embargo, tiene algo más de aire que sus rivales en esta lucha. Porque suma 39 puntos en la tabla, a dos de Chicago y Patronato, que comparten la zona crítica. Es decir, que al Funebrero le alcanzaría un empate para seguir en la Primera Nacional.

En caso de igualdad de puntos entre dos equipos, el descenso se definirá con un encuentro entre sí, a modo de desempate, lo que promete aún más drama a la definición.

Chacarita necesita al menos un punto para no irse al Federal A; tiene un partido muy complicado en San Martín
Chacarita necesita al menos un punto para no irse al Federal A; tiene un partido muy complicado en San Martín@ChacaOficial

Chacarita vs. Nueva Chicago: cómo ver online

El encuentro está programado para este lunes a las 15 (horario argentino) en la cancha de Chacarita y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Cronograma de la última fecha de la Primera Nacional 2026

Zona A

Sábado 31 de octubre

  • 15: San Telmo vs. Central Norte
  • 15: Acassuso vs. Ferro
  • 15: San Miguel vs. Deportivo Madryn
  • 15: Godoy Cruz vs. Almirante Brown
  • 15.30: Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar
  • 15.30: Los Andes vs. Mitre
  • 17: Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba

Domingo 1 de noviembre

  • 18: Colón vs. Defensores de Belgrano

Lunes 2 de noviembre

  • 13: All Boys vs. Estudiantes

Zona B

Sábado 31 de octubre

  • 15: San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy
  • 15: Güemes vs. Temperley
  • 15: Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú
  • 15: Agropecuario vs. Almagro
  • 15: Atlanta vs. Midland

Domingo 1 de noviembre

  • 18.30: San Martín de Tucumán vs. Colegiales
  • 19: Gimnasia y Tiro vs. Quilmes

Lunes 2 de noviembre

  • 15: Chacarita vs. Nueva Chicago
  • 15: Atlético de Rafaela vs. Patronato
LA NACION
Primera NacionalFútbol argentinoFútbol de ascensoChacarita JuniorsNueva Chicago
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Otamendi disparó contra Ramírez, el VAR y su amigo Tapia (sin nombrarlo): “Que designen al campeón y no competimos”
    1

    Otamendi disparó contra Ramírez, el VAR y su amigo Tapia (sin nombrarlo): “Que designen al campeón y no competimos”

  2. Resultado de Boca vs. River: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026
    2

    Resultado de Boca vs. River: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Una figura de la casa que tuvo como aliado a un emblema que marca, quita y juega
    3

    Los puntajes de Boca en el Superclásico ante River por el torneo Clausura

  4. A Ramírez le quedó grande el Superclásico: dos rojas correctas a River, pero sin el mismo criterio con Boca
    4

    A Ramírez le quedó grande el Superclásico: dos rojas correctas a River, pero sin el mismo criterio con Boca