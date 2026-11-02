Por dónde pasan Chacarita vs. Nueva Chicago y qué canal lo transmite en vivo

Chacarita y Nueva Chicago se juegan muchísimo más que tres puntos este lunes, cuando desde las 15 (horario argentino) se enfrenten en San Martín, por la fecha 36 de la zona B de la Primera Nacional: disputan la permanencia o pérdida de categoría. Así, dos de los grandes equipos de la división prometen una tarde cargada de emociones. En simultáneo, Patronato de Paraná correrá la misma suerte en Rafaela, cuando se enfrente a Atlético con el mismo fin: mantenerse.

Tanto el encuentro entre el Funebrero y El Matador, como el de los entrerrianos y santafesinos, se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, el sitio de datos y estadísticas de LA NACION actualizado al instante, al igual que las tablas de posiciones, cuadros y cruces.

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Los convocados para enfrentar a @NuevaChicago este lunes a las 15:00 hs 👊🏼#120AñosDeAmor pic.twitter.com/i4eJYqXZFH — Chacarita Juniors (@ChacaOficial) November 2, 2026

De todas maneras, como esta división no cuenta con televisación ni de aire ni de cable, se transmite vía streaming a partir del sitio oficial de la Liga Profesional de Fútbol (LPF Play), para la que se requiere tener una suscripción, requisito que se agregó en esta temporada.

La Primera Nacional llegó a la jornada 36, ardiendo. Es que, en la zona A perdieron la categoría San Miguel y Acassuso, pero en la B está todo por verse este lunes por la tarde.

Los santiagueños de Güemes fueron los primeros en irse, pero aún queda definir qué equipo lo acompañará en el Federal A el año que viene. Y la lucha es entre grandes. ¿El dato? Todos dependen de sí mismos.

📋 Estos son los convocados por Gastón Lotito para la fecha 36 de la Primera Nacional.



¡Vamos Mataderos!💚🖤 pic.twitter.com/uEfFaXz0NM — Nueva Chicago (@NuevaChicago) November 2, 2026

Chacarita, sin embargo, tiene algo más de aire que sus rivales en esta lucha. Porque suma 39 puntos en la tabla, a dos de Chicago y Patronato, que comparten la zona crítica. Es decir, que al Funebrero le alcanzaría un empate para seguir en la Primera Nacional.

En caso de igualdad de puntos entre dos equipos, el descenso se definirá con un encuentro entre sí, a modo de desempate, lo que promete aún más drama a la definición.

Chacarita necesita al menos un punto para no irse al Federal A; tiene un partido muy complicado en San Martín @ChacaOficial

Chacarita vs. Nueva Chicago: cómo ver online

El encuentro está programado para este lunes a las 15 (horario argentino) en la cancha de Chacarita y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Cronograma de la última fecha de la Primera Nacional 2026

Zona A

Sábado 31 de octubre

15: San Telmo vs. Central Norte

15: Acassuso vs. Ferro

15: San Miguel vs. Deportivo Madryn

15: Godoy Cruz vs. Almirante Brown

15.30: Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar

15.30: Los Andes vs. Mitre

17: Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba

Domingo 1 de noviembre

18: Colón vs. Defensores de Belgrano

Lunes 2 de noviembre

13: All Boys vs. Estudiantes

Zona B

Sábado 31 de octubre

15: San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

15: Güemes vs. Temperley

15: Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú

15: Agropecuario vs. Almagro

15: Atlanta vs. Midland

Domingo 1 de noviembre

18.30: San Martín de Tucumán vs. Colegiales

19: Gimnasia y Tiro vs. Quilmes

Lunes 2 de noviembre