Por dónde pasan Colombia vs. Portugal y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro se disputa este sábado a las 20.30 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con arbitraje del australiano Alireza Faghani
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Este sábado se enfrentan Colombia y Portugal por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. Ambos se disputan mano a mano el primer puesto, pero a los europeos únicamente les sirve el triunfo para arrebatarle ese lugar a los sudamericanos. Juegan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, a partir de las 20.30 (horario argentino), con arbitraje del australiano Alireza Faghani, televisación de DSports 2 y el canal 110 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El seleccionado cafetero se mantiene como líder del Grupo K con puntaje ideal gracias a sus triunfos por 3 a 1 frente a Uzbekistán y por 1 a 0 contra RD Congo. El equipo luso está segundo en la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate 1 a 1 frente a los africanos en el debut y una goleada por 5 a 0 ante los asiáticos en en la segunda jornada.
- En simultáneo, República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentan en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.
Colombia vs. Portugal: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 20.30 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports 2.
- Canal 110 de Flow.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánches, Jhon Lucumí o Yerry Mina, Johan Mojica o Deiver Machado; Jefferson Lerma o Richard Ríos, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez o Jhon Córdoba.
- Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Felix o Bernardo Silva; y Cristiano Ronaldo.
Fixture, resultados y posiciones del Grupo K del Mundial 2026
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3
- Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.
- República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
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