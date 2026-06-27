Por dónde pasan Colombia vs. Portugal y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Colombia y Portugal por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. Ambos se disputan mano a mano el primer puesto, pero a los europeos únicamente les sirve el triunfo para arrebatarle ese lugar a los sudamericanos. Juegan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, a partir de las 20.30 (horario argentino), con arbitraje del australiano Alireza Faghani, televisación de DSports 2 y el canal 110 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado cafetero se mantiene como líder del Grupo K con puntaje ideal gracias a sus triunfos por 3 a 1 frente a Uzbekistán y por 1 a 0 contra RD Congo. El equipo luso está segundo en la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate 1 a 1 frente a los africanos en el debut y una goleada por 5 a 0 ante los asiáticos en en la segunda jornada.

Portugal goleó a Uzbekistán en la segunda fecha y quiere arrebatarle el primer lugar de su zona a Colombia RONALDO SCHEMIDT - AFP

En simultáneo, República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentan en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Colombia vs. Portugal: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20.30 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports 2.

Canal 110 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánches, Jhon Lucumí o Yerry Mina, Johan Mojica o Deiver Machado; Jefferson Lerma o Richard Ríos, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez o Jhon Córdoba.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánches, Jhon Lucumí o Yerry Mina, Johan Mojica o Deiver Machado; Jefferson Lerma o Richard Ríos, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez o Jhon Córdoba. Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Felix o Bernardo Silva; y Cristiano Ronaldo.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo K del Mundial 2026

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.