Por dónde pasan Croacia vs. Ghana y qué canal lo transmite en vivo

Las selecciones de Croacia y Ghana protagonizan este sábado desde las 18 (hora argentina) en el estadio de Philadelphia y con arbitraje del canadiense Drew Thomas Fischer uno de los dos partidos -el otro es Panamá vs. Inglaterra- de la tercera y última fecha del Grupo L del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports+, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

Croatas y ghaneses se enfrentan en Philadelphia, por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026 JULIO CESAR AGUILAR - AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La previa de Croacia vs. Ghana

Ambos seleccionados están a un paso de los 16avos de final, sobre todo los africanos porque le ganaron a Panamá 1 a 0 e igualaron ante Inglaterra sin goles y, de hecho, pujan con los británicos por el primer puesto. Llegan a esta fecha con cuatro puntos, pero Ghana está segundo porque tiene peor diferencia de goles (+1 contra +2). Lo positivo para el equipo de Carlos Queiroz es que aún siendo tercero se meterá en la siguiente etapa como uno de los mejores de esa posición.

Los croatas, por su parte, debutaron con derrota ante los ingleses 4 a 2 y le ganaron con lo justo a Panamá 1 a 0. Marchan terceros en la tabla de posiciones de la zona L con tres unidades y se están clasificando siendo el séptimo mejor tercero entre todos los grupos, por lo que no pueden relajarse porque una derrota abultada los deja afuera de los 16avos de final.

Más allá de la situación límite en la que está Croacia y de que no parte como favorita al título, es un equipo al que siempre hay que tener en cuenta y la historia reciente la avala a partir del subcampeonato que logró en Rusia 2018 y el tercer puesto de Qatar 2022.

Posibles formaciones

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Marco Pasalic, Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Marco Pasalic, Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic. Ghana: Benjamin Asare, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo europeo con una cuota máxima de 1.98 contra 5.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 3.25.

El equipo que obtenga el primer puesto en el Grupo L avanzará a 16avos de final y jugará en esa instancia el miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta frente a un tercero, que muy probablemente será el de la zona E (Ecuador). El segundo, en tanto, se medirá contra el escolta del Grupo K (Portugal o Colombia). Si el que termina tercero consigue clasificarse en esa ubicación, su rival en la siguiente instancia será el líder del Grupo K, es decir Colombia o Portugal.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026