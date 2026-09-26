Por dónde pasan Estudiantes vs. Rosario Central y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Estudiantes de La Plata y Rosario Central en el marco de la Supercopa Internacional 2026. Juegan en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a partir de las 16, con televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium (se requiere una suscripción activa para acceder a la plataforma). El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El Pincha se clasificó por haber celebrado la obtención del Trofeo de Campeones 2025. En dicho torneo, al cual accedió como ganador del Torneo Clausura 2026, derrotó a Platense, campeón del Apertura, por 2 a 1 con un doblete de Lucas Alario (Franco Zapiola puso en ventaja parcial al Calamar). El Canalla, por su parte, fue el que más puntos cosechó a lo largo de todo el año pasado (66, cuatro más que Boca), por lo que se coronó como Campeón de Liga.

Estudiantes ganó el Trofeo de Campeones 2025 y se clasificó a la Supercopa Internacional 2026 Marcelo Manera - LA NACION

Estudiantes vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

109 de Flow.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Estudiantes : Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; y Enzo Copetti.

Leandro González Pirez e Ignacio Ovando en la previa de la Supercopa Internacional 2026

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

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