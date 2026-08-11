LA NACION

Por dónde pasan Estudiantes vs. Universidad Católica y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este martes a las 19 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje del brasileño Raphael Claus; la vuelta será la semana próxima en Chile

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Tomás Palacios, uno de los mejores jugadores de Estudiantes en lo que va del 2026, sería titular este martes
Tomás Palacios, uno de los mejores jugadores de Estudiantes en lo que va del 2026, sería titular este martes@EdelpOficial

Este martes se enfrentan Estudiantes y Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La vuelta se llevará a cabo el próximo martes y el ganador se cruzará con Rosario Central o Corinthians en cuartos. Juegan en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del brasileño Raphael Claus, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Pincha se metió en esta instancia del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes como escolta de Flamengo en el Grupo A. La Franja, por su parte, quedó primera en la zona D con 13 puntos, dos más que Cruzeiro y seis más que Boca, que al quedar tercero pasó a la Copa Sudamericana. En el plantel del club chileno están los argentinos Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Fernando Zuqui, Matías Palavecino, Martín Gómez, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Universidad Católica ya mostró una buena versión ante Boca en la primera ronda y ahora quiere vencer a Estudiantes
Universidad Católica ya mostró una buena versión ante Boca en la primera ronda y ahora quiere vencer a EstudiantesRODRIGO ARANGUA - AFP

Estudiantes vs. Universidad Católica: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21.30 (horario argentino) en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Éric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.
  • Universidad Católica: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas; Justo Giani y Fernando Zampedri.

Octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Ida

Estudiantes parte como favorito al triunfo en el encuentro de este martes ante Universidad Católica
Estudiantes parte como favorito al triunfo en el encuentro de este martes ante Universidad CatólicaLUIS ROBAYO - AFP
  • Rosario Central (2°H) vs. Corinthians (1°E) - Jueves 13 de agosto a las 21.30 - Gigante de Arroyito.
  • Cruzeiro (2°D) vs. Flamengo (1°A) - Miércoles 12 de agosto a las 21.30 - Estadio Mineirão.
  • Deportes Tolima (2°B) vs. Independiente del Valle (1°H) - Postergado por el terremoto en Colombia.
  • Mirassol (2°G) vs. Liga de Quito (1°G) - Jueves 13 de agosto a las 19 - Estadio José Maria de Campos Maia.
  • Palmeiras (2°F) vs. Cerro Porteño (1°F) - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Allianz Parque.
  • Platense (2°E) vs. Coquimbo Unido (1°B) - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Estadio Ciudad de Vicente López.
  • Fluminense (2°C) vs. Independiente Rivadavia (1°C) - Martes 11 de agosto a las 19 - Estadio Maracaná.

Vuelta

  • Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata - Martes 18 de agosto a las 21.30 - Estadio San Carlos de Apoquindo.
  • Corinthians vs. Rosario Central - Jueves 20 de agosto a las 21.30 - Neo Química Arena.
  • Flamengo vs. Cruzeiro - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Maracaná.
  • Independiente del Valle vs. Deportes Tolima - Día y horario a confirmar - Estadio Banco Guayaquil.
  • Liga de Quito vs. Mirassol - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Rodrigo Paz Delgado.
  • Cerro Porteño vs. Palmeiras - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Estadio La Nueva Olla.
  • Coquimbo Unido vs. Platense - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
  • Independiente Rivadavia vs. Fluminense - Martes 18 de agosto a las 19 - Estadio Malvinas Argentinas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. La contundente carta de la UEFA, AFC y Concacaf que desestabiliza a Infantino en la FIFA
    1

    La contundente carta de la UEFA, AFC y Concacaf que desestabiliza el futuro de Gianni Infantino

  2. El árbitro del partido de Tigre-River habló acerca de la jugada del penal sobre Ángel Correa
    2

    Andrés Gariano, el árbitro del partido de Tigre con River, habló acerca de la jugada del penal que no le cobró a Ángel Correa

  3. Gimnasia le ganó a Barracas Central con una resolución “maradoniana” de Nicolás Barros Schelotto
    3

    Gimnasia le ganó a Barracas Central con una jugada “maradoniana” de Nicolás Barros Schelotto

  4. Un jugador uruguayo fue presentado en Cruzeiro junto a su novia, pero un gesto de ella se volvió viral
    4

    Un jugador uruguayo fue presentado en Cruzeiro junto a su novia, pero un gesto de ella se volvió viral