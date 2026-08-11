Por dónde pasan Estudiantes vs. Universidad Católica y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan Estudiantes y Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La vuelta se llevará a cabo el próximo martes y el ganador se cruzará con Rosario Central o Corinthians en cuartos. Juegan en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del brasileño Raphael Claus, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Pincha se metió en esta instancia del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes como escolta de Flamengo en el Grupo A. La Franja, por su parte, quedó primera en la zona D con 13 puntos, dos más que Cruzeiro y seis más que Boca, que al quedar tercero pasó a la Copa Sudamericana. En el plantel del club chileno están los argentinos Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Fernando Zuqui, Matías Palavecino, Martín Gómez, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Universidad Católica ya mostró una buena versión ante Boca en la primera ronda y ahora quiere vencer a Estudiantes RODRIGO ARANGUA - AFP

Estudiantes vs. Universidad Católica: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 21.30 (horario argentino) en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

Estudiantes : Fernando Muslera; Éric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo.

: Fernando Muslera; Éric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo. Universidad Católica: Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas; Justo Giani y Fernando Zampedri.

Octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Ida

Estudiantes de La Plata (2°A) vs. Universidad Católica (1°D) - Martes 11 de agosto a las 21.30 - Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Estudiantes parte como favorito al triunfo en el encuentro de este martes ante Universidad Católica LUIS ROBAYO - AFP

Rosario Central (2°H) vs. Corinthians (1°E) - Jueves 13 de agosto a las 21.30 - Gigante de Arroyito.

Cruzeiro (2°D) vs. Flamengo (1°A) - Miércoles 12 de agosto a las 21.30 - Estadio Mineirão.

Deportes Tolima (2°B) vs. Independiente del Valle (1°H) - Postergado por el terremoto en Colombia.

Mirassol (2°G) vs. Liga de Quito (1°G) - Jueves 13 de agosto a las 19 - Estadio José Maria de Campos Maia.

Palmeiras (2°F) vs. Cerro Porteño (1°F) - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Allianz Parque.

Platense (2°E) vs. Coquimbo Unido (1°B) - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Estadio Ciudad de Vicente López.

Fluminense (2°C) vs. Independiente Rivadavia (1°C) - Martes 11 de agosto a las 19 - Estadio Maracaná.

Vuelta

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata - Martes 18 de agosto a las 21.30 - Estadio San Carlos de Apoquindo.

Corinthians vs. Rosario Central - Jueves 20 de agosto a las 21.30 - Neo Química Arena.

Flamengo vs. Cruzeiro - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Maracaná.

Independiente del Valle vs. Deportes Tolima - Día y horario a confirmar - Estadio Banco Guayaquil.

Liga de Quito vs. Mirassol - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Cerro Porteño vs. Palmeiras - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Estadio La Nueva Olla.

Coquimbo Unido vs. Platense - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense - Martes 18 de agosto a las 19 - Estadio Malvinas Argentinas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina