Por dónde pasan Fluminense vs. Independiente Rivadavia y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan Fluminense e Independiente Rivadavia por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La vuelta se llevará a cabo el próximo martes y el ganador se cruzará con Platense o Coquimbo Unido en cuartos. Juegan en el Maracaná a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje del chileno Cristián Garay, televisación de Fox Sports y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El ‘Flu’ se metió en esta ronda del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes como escolta del Grupo C en el que el líder, con 16 puntos, fue justamente la Lepra mendocina (los brasileños terminaron con ocho unidades). En dicha instancia se cruzaron dos veces, primero en Brasil con un triunfo por 2 a 1 del equipo dirigido por Alfredo Berti, y luego en la Argentina, en un encuentro que finalizó 1 a 1.

Fluminense e Independiente Rivadavia ya se enfrentaron en esta Copa Libertadores ANDRES LARROVERE - AFP

Fluminense vs. Independiente Rivadavia: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 19 (horario argentino) en Río de Janeiro, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Posibles formaciones

Fluminense : Fábio; Guga o Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes, Guilherme Arana; Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Luciano Acosta, Jefferson Savarino; y Hulk.

: Fábio; Guga o Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes, Guilherme Arana; Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Luciano Acosta, Jefferson Savarino; y Hulk. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Leonel Bucca, Matías Fernández; Rodrigo Atencio, Fabrizio Sartori y Álex Arce.

Octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Estudiantes de La Plata (2°A) vs. Universidad Católica (1°D) - Martes 11 de agosto a las 21.30 - Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Rosario Central (2°H) vs. Corinthians (1°E) - Jueves 13 de agosto a las 21.30 - Gigante de Arroyito.

Cruzeiro (2°D) vs. Flamengo (1°A) - Miércoles 12 de agosto a las 21.30 - Estadio Mineirão.

Deportes Tolima (2°B) vs. Independiente del Valle (1°H) - Postergado por el terremoto en Colombia.

Mirassol (2°G) vs. Liga de Quito (1°G) - Jueves 13 de agosto a las 19 - Estadio José Maria de Campos Maia.

Palmeiras (2°F) vs. Cerro Porteño (1°F) - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Allianz Parque.

Platense (2°E) vs. Coquimbo Unido (1°B) - Miércoles 12 de agosto a las 19 - Estadio Ciudad de Vicente López.

Fluminense (2°C) vs. Independiente Rivadavia (1°C) - Martes 11 de agosto a las 19 - Estadio Maracaná.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, quiere volver a sorprender a Fluminense en Brasil FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Vuelta

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata - Martes 18 de agosto a las 21.30 - Estadio San Carlos de Apoquindo,

Corinthians vs. Rosario Central - Jueves 20 de agosto a las 21.30 - Neo Química Arena.

Flamengo vs. Cruzeiro - Miércoles 19 de agosto a las 21.30 - Estadio Maracaná.

Independiente del Valle vs. Deportes Tolima - Día y horario a confirmar - Estadio Banco Guayaquil.

Liga de Quito vs. Mirassol - Jueves 20 de agosto a las 19 - Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Cerro Porteño vs. Palmeiras - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Estadio La Nueva Olla.

Coquimbo Unido vs. Platense - Miércoles 19 de agosto a las 19 - Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Independiente Rivadavia vs. Fluminense - Martes 18 de agosto a las 19 - Estadio Malvinas Argentinas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina