Por dónde pasan Independiente vs. Central Córdoba y qué canal lo transmite en vivo

Central Córdoba de Santiago del Estero e Independiente se enfrentan este domingo desde las 17 en el estadio Alfredo Terrera con arbitraje de Andrés Gariano en el encuentro correspondiente a la octava fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En el Torneo Apertura, Independiente le ganó a Central Córdoba 2 a 0 FACUNDO MORALES/ Fotobaires

La previa de Central Córdoba vs. Independiente

El Ferroviario es uno de los peores equipos del certamen y marcha penúltimo en la tabla de posiciones con apenas siete puntos producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Hace tres partidos que no gana y necesita imperiosamente un triunfo para sumar unidades para las tablas Anual y de promedios, donde se ubica entre los últimos de ambas y tiene posibilidades de descender a la Primera Nacional.

El Rojo, por su parte, atraviesa una crisis deportiva que se agravó con la dura derrota ante Gimnasia de Mendoza 3 a 0 el fin de semana pasado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Aun con una campaña muy irregular de tres triunfos, una iguadad y tres caídas, tiene 10 puntos y está octavo, en zona de acceso a los playoffs. En la Anual, además, pelea por meterse en la Copa Sudamericana 2027.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Santiago Moya, Darío Cáceres, Fernando Martínez; Lucas González, Matías Vera, Diego Barrera, Marco Iacobellis; y Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.

Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Santiago Moya, Darío Cáceres, Fernando Martínez; Lucas González, Matías Vera, Diego Barrera, Marco Iacobellis; y Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez. Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; y Ezequiel Avila. DT: Jadson Viera.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota de 2.70 contra 2.96 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.95.