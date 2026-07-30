Por dónde pasan Independiente vs. Newell’s y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan Independiente y Newell’s por la fecha 2 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Al menos en los papeles, es uno de los partidos más atractivos de esta jornada, principalmente por historia y porque ambos debutaron con el pie derecho. Juegan en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini a partir de las 21.15 (horario argentino), con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Rojo comenzó su participación en el certamen con una victoria por 2 a 0 ante Estudiantes de La Plata, como visitante, con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. La Lepra, por su parte, también debutó con un triunfo, aunque más ajustado: venció por la mínima diferencia a Talleres de Córdoba, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, con un gol de penal de Matías Cóccaro.

Matías Cóccaro convirtió el penal con el que Newell's derrotó a Talleres de Córdoba en la fecha 1 Fotobaires

De cara a este compromiso, Gustavo Quinteros, DT de Independiente, tendría en mente realizar apenas una modificación. El colombiano Santiago Arias regresaría al once inicial en reemplazo de Leonardo Godoy. En contrapartida, el entrenador de Newell’s, Frank Darío Kudelka, está obligado a hacer dos cambios por lesión: Jerónimo Gómez Mattar y Martín Ortega saldrán del equipo y le dejarían su lugar a David Sotelo y Franco Escobar, respectivamente.

Independiente vs. Newell’s: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 21.15 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Independiente : Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.

: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. Newell’s: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, David Sotelo o Lautaro Giannetti; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Walter Nuñez; y Matías Cóccaro.

Resultados y cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Martes 28 de julio

San Lorenzo 1 - 0 Gimnasia de Mendoza -Zona A-

Banfield 3 - 2 Sarmiento -Zona B-

Argentinos Juniors 3 - 0 Estudiantes de Río Cuarto -Zona B-

Rosario Central 0 - 0 Racing -Zona B-

Miércoles 29 de julio

Barracas Central 1 - 0 Aldosivi -Zona B-

Defensa y Justicia 2 - 1 Deportivo Riestra -Zona A-

Gimnasia de La Plata 1 - 0 River -Zona B-

Instituto 2 - 1 Platense -Zona A-

Jueves 30 de julio

19: Independiente Rivadavia vs. Huracán -Zona B-

19: Talleres vs. Vélez -Zona A-

21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán -Interzonal-

21.15: Independiente vs. Newell’s -Zona A-

En el último partido entre Newell's e Independiente, por el Torneo Apertura 2026, empataron 1 a 1 en Rosario Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

Miércoles 5 de agosto

19: Boca vs. Estudiantes de La Plata -Zona A- (TNT Sports)

21.15: Tigre vs. Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto