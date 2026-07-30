Cómo ver a Boca en DirecTV y DGO: cuánto sale y cómo suscribirse para seguir la Copa Sudamericana 2026

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El xeneize afronta los playoffs del certamen continental con el objetivo de meterse en octavos de final, instancia en la que espera Deportivo Recoleta
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Boca quiere meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para conseguirlo, deberá superar a O’Higgins en la revancha de este jueves, en una serie en la que corre con ventaja gracias al triunfo por 1 a 0 de la ida en la Bombonera. El partido ante los chilenos, programado para las 21.30 (horario argentino) se podrá ver en vivo a través de DSports y el canal 109 de Flow, mientras que el minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar diferentes paquetes de programación que permiten ver todos los partidos de esta edición del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Los mismos se pueden adquirir a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook.
Flow, en tanto, reproduce los contenidos de DSports en su canal 109, por lo cual los clientes de ese cableoperador pueden acceder al partido. También en su sitio online.
Cómo contratar DirecTV
- Ingresar a www.directvgo.com/ar/home.
- Seleccionar el paquete de programación deseado.
- Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.
Los Rancagüinos, que tienen como DT al argentino Lucas Bovaglio, fueron escoltas de San Pablo en la zona C de la Sudamericana. Recientemente cayeron por 2 a 0 ante Deportes Concepción en la fecha 16 de la Primera División de Chile por los tantos de Joaquín Larrivey y Mario Sandoval. Además del entrenador hay otros cinco argentinos en el plantel: Tomás Avilés, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Martín Sarrafiore y Francisco González.
El xeneize, por su parte, accedió a esta instancia tras quedar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores, motivo por el cual no logró avanzar de ronda y pasó directamente a la Sudamericana. Llega a este compromiso luego de un traspié inesperado en el Torneo Clausura 2026: perdió 3 a 0 con Deportivo Riestra en la primera fecha, como visitante, en una derrota que quedará marcada en la historia negra del club. De la mano de Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, flamante DT del club, quiere reponerse de inmediato para seguir en carrera en el plano internacional.
Cronograma y resultados de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
Ida
- Bolívar 3 - 2 Gremio
- Sporting Cristal 0 - 0 Bragantino
- Independiente Medellín 2 - 2 Vasco da Gama
- Boca 1 - 0 O’Higgins
- Nacional de Uruguay 0 - 3 Tigre
- Independiente Santa Fe 2 - 0 Caracas
- Lanús 2 - 0 Cienciano
- Universidad Central 1 - 4 Santos
Vuelta
- Gremio vs. Bolívar - Jueves 30 de julio a las 19 - Arena do Gremio
- Bragantino 1 - 0 Sporting Cristal
- Vasco da Gama 1 - 0 Independiente Medellín
- O’Higgins vs. Boca - Jueves 30 de julio a las 21.30 - Estadio El Teniente de Rancagua
- Tigre 1 - 2 Nacional
- Caracas vs. Independiente Santa Fe - Jueves 30 de julio a las 21.30 - Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar
- Cienciano 4 - 0 Lanús
- Santos 4 - 2 Universidad Central
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