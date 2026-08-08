Por dónde pasan Independiente vs. Platense y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado se enfrentan Independiente y Platense por la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. En los pronósticos, el local parte como favorito al triunfo ante un equipo que atraviesa una crisis deportiva que lo obligó a cambiar de DT recientemente. Juegan en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota 1 a 0 ante Vélez en la jornada pasada por un gol de Thiago Aguirre.

El Calamar, por su parte, está último con apenas una unidad, motivo por el cual la dirigencia contrató a Martín Palermo como DT, quien debutará este fin de semana en el que es su segundo ciclo, en reemplazo del destituido Walter Zunino. Viene de perder 4 a 0 con Talleres por un doblete de Rick y sendas anotaciones de Valentín Depietri y Franco Cristaldo.

Platense no levanta cabeza y la dirigencia echó a Walter Zunino para contratar a Martín Palermo Fotobaires

Independiente vs. Platense: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Independiente : Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.

: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Santiago Quirós; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Bautista Merlini; Franco Zapiola; Guido Mainero y Nicolás Retamar.

Cronograma y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Viernes 7 de agosto

Rosario Central 2-1 Aldosivi (Zona B)

Independiente Rivadavia 2-1 Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

Sábado 8 de agosto

Deportivo Riestra 2-0 Estudiantes de La Plata (Zona A)

Atlético Tucumán 1-2 Sarmiento (Zona B)

Tigre 1-0 River (Zona B)

19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium

21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports

En el último partido entre Platense e Independiente, por el Torneo Apertura 2026, el Rojo ganó 1 a 0 @facumoralesfoto - FOTOBAIRES

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Domingo 9 de agosto

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

Lunes 10 de agosto

19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Martes 11 de agosto