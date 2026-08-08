Por dónde pasan Independiente vs. Platense y qué canal lo transmite en vivo

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El encuentro de la fecha 4 del Grupo A se disputa este sábado a las 21.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Nicolás Ramírez
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Este sábado se enfrentan Independiente y Platense por la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. En los pronósticos, el local parte como favorito al triunfo ante un equipo que atraviesa una crisis deportiva que lo obligó a cambiar de DT recientemente. Juegan en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El equipo dirigido por Gustavo Quinteros se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota 1 a 0 ante Vélez en la jornada pasada por un gol de Thiago Aguirre.
El Calamar, por su parte, está último con apenas una unidad, motivo por el cual la dirigencia contrató a Martín Palermo como DT, quien debutará este fin de semana en el que es su segundo ciclo, en reemplazo del destituido Walter Zunino. Viene de perder 4 a 0 con Talleres por un doblete de Rick y sendas anotaciones de Valentín Depietri y Franco Cristaldo.
Independiente vs. Platense: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Santiago Quirós; Martín Barrios, Pablo Ferreira, Bautista Merlini; Franco Zapiola; Guido Mainero y Nicolás Retamar.
Cronograma y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026
Viernes 7 de agosto
- Rosario Central 2-1 Aldosivi (Zona B)
- Independiente Rivadavia 2-1 Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)
Sábado 8 de agosto
- Deportivo Riestra 2-0 Estudiantes de La Plata (Zona A)
- Atlético Tucumán 1-2 Sarmiento (Zona B)
- Tigre 1-0 River (Zona B)
- 19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium
- 21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports
- 21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
Domingo 9 de agosto
- 15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports
- 17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- 17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- 20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium
Lunes 10 de agosto
- 19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports
- 21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
Martes 11 de agosto
- 21: Talleres vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
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