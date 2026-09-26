Por dónde pasan Inglaterra vs. España: qué canal lo transmite en vivo y cómo ver online

Este sábado se enfrentan Inglaterra y España por la fecha 1 del Grupo 3 de la UEFA Nations League 2026-2027. Juegan en el estadio Wembley de Londres, a partir de las 15.45 (horario argentino), con arbitraje del italiano Davide Massa, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium (se requiere una suscripción activa para acceder a la plataforma). El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Tres Leones quieren derrotar al campeón del mundo en ejercicio y seguir mostrando el nivel que los llevó a colgarse la medalla de bronce en el último Mundial. Su mejor actuación en este certamen continental fue en la primera edición, en 2018-2019, cuando quedaron terceros. La Furia Roja, por su parte, además de ganar el torneo más importante del planeta recientemente, acumula 38 partidos consecutivos sin derrotas, la racha más extensa de toda la historia, por lo que buscará estirar esa impresionante marca de imbatibilidad.

El último partido entre ambos fue el 14 de julio de 2024, en el marco de la final de la Eurocopa. En aquella oportunidad, España se quedó con la victoria y, en consecuencia, con el título, tras ganar por 2 a 1 con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzábal (Cole Palmer empató transitoriamente para Inglaterra). El encuentro se disputó en el Olympiastadion de Berlín, Alemania.

España e Inglaterra se enfrentaron por última vez en la final de la Eurocopa 2024, con triunfo español por 2 a 1 ODD ANDERSEN - AFP

Inglaterra vs. España: cómo ver online

El encuentro entre ingleses y españoles está programado para este sábado a las 15.45 (horario argentino) en Londres, Inglaterra, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Formaciones

Inglaterra : James Trafford; Jarrell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Myles Lewis-Skelly, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane.

: James Trafford; Jarrell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Myles Lewis-Skelly, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane. España: Unai Simón; Eric García, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; y Ferrán Torres.

Cronograma y resultados de la fecha 1 de la Liga A de la UEFA Nations League

Jornada 1

Jueves 24 de septiembre

Grupo 2: Países Bajos 1 - 1 Alemania

Grupo 2: Serbia 1 - 2 Grecia

Grupo 4: Noruega 3 - 2 Dinamarca

Grupo 4: Portugal 1 - 0 Gales

Viernes 25 de septiembre

Grupo 1: Italia 0 - 2 Bélgica

Grupo 1: Turquía 0 - 1 Francia

Sábado 26 de septiembre

Grupo 3: República Checa vs. Croacia a las 15.45.

Grupo 3: Inglaterra vs. España a las 15.45.

El mítico estadio de Wembley albergará el partido de este sábado entre Inglaterra y España Agencia AFP - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina